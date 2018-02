La Champions League riserva sorprese, emozioni e tanti gol, a volte anche fantastici. Tanti, ci sono stati anche in questa seconda settimana dell’andata degli ottavi di finale dove in campo sono scelti tanti top player capaci di essere protagoniste tra martedì e mercoledì. Il primo ‘passaggio del turno’, perchè si può già considerare tale, sarà quello del Bayern Monaco che nel gelo dell’Allianz Stadium, è riuscito a battere agevolmente un modesto Besiktas arrivato in Germania praticamente già sconfitto, giocando per 75’ con un uomo in meno per il rosso a Vida, tornando in Turchia con un bottino di 5 gol subiti. Ma gli occhi dell’Europa del calcio erano ovviamente puntati anche su un altro match fondamentale di questi ottavi di finale: Chelsea-Barcellona.

Tra Conte e Valverde ha vinto lo spettacolo. Non sono infatti mancate le emozioni tra ‘Blues’ e catalani che nell’1-1 finale ha visto nuovamente andare in gol un certo Leo Messi riuscito a pareggiare i conti. Male la Roma che nella gelida Kharkiv ha sprecato tutto facendosi rimontare nella ripresa dallo Shakhtar Donetsk che nella fase a gironi aveva sconfitto Napoli e Manchester City, perdendo 2-1. Divertente ma povera di gol anche la sfida tra Montella e Mourinho, ovvero Siviglia-Manchester United terminata con il punteggio di 0-0. Ma allora andiamo a vedere nei dettagli i promossi e i bocciati di questa seconda settimana degli ottavi di finale d’andata di Champions League.

Promossi.

Bayern travolgente ipoteca i quarti.

Trovare aggettivi per descrivere le prestazioni di questa squadra è davvero diventato difficilissimo. Già, perchè con il 5-0 rifilato al Besiktas, il Bayern Monaco ha praticamente già ipotecato il passaggio del turno ai quarti di finale. Una doppietta di Mueller, un’altra di Lewandowski, intervallate dal gol di Coman, hanno permesso ai bavaresi di rispedire in Turchia, senza troppi problemi, Pepe e compagni rimasti in 10 per 75’ a causa dell’espulsione di Vida.

Ancora una volta i campioni di Germania dimostrano di attraversare davvero un momento di forma straordinaria confermata soprattutto anche dall’andamento pazzesco in Bundesliga in cui i bavaresi risultano come la squadra più in forma in termini di vittorie consecutive (10), che dimostrano la forza di una squadra che apparentemente non sembra avere punti deboli.

in foto: I numeri relativi al match tra Bayern Monaco e Besiktas (WhoScored)

Bayern promosso a pieni voti e un augurio speciale a chi affronterà questi mostri nei prossimi quarti di finale (Juventus e Roma eventualmente avvertite).

Alisson e Lewandowski eroi di questa seconda settimana.

Certo, è ovvio, avremmo potuto premiare la prova dello Shakhtar Donetsk vittorioso contro la Roma per indicare un’altra promossa di questa seconda settimana di ottavi di finale. Ma invece ad essere messi in evidenza sono due calciatori che, per motivi diversi, sono stati grandi protagonisti della propria personale notte di Champions. Il primo, è stato proprio quel Robert Lewandowski, in corsa per la Scarpa d’Oro con 20 gol in Bundesliga e 5 in Champions League, gli ultimi 2 proprio con la doppietta vincente contro il Besiktas che ha lanciato il Bayern ai quarti.

in foto: Lo score realizzativo di Lewandowski in Champions League (Transfermarkt)

L’altro protagonista invece è quel portiere brasiliano della Roma che sta facendo impazzire tutta Europa, ovvero Alisson che con le sue parate, due soprattutto nella ripresa, ha evitato ai giallorossi di giocarsi la qualificazione con la squadra ucraina con un passivo più pesante del 2-1 finale rimediato contro lo Shakhtar. Di Francesco a fine gara ha detto: “E’ importante perchè ci da tranquillità”.

Un aspetto non da poco per il titolare della Nazionale del Brasile pronta ad essere protagonista in Russia ai prossimi Mondiali di giugno. Nelle notte dei portieri, a brillare è stato però anche lo stesso De Gea che ha salvato dal tracollo il Manchester United sull’insidioso campo di Siviglia che forse meritava qualcosa in più del pari e che si è visto negare il gol proprio dall'ottimo portiere spagnolo.

Bocciati.

Gita in Germania per il Besiktas.

Forse, se non fosse stato per la benevolenza di alcuni calciatori, il Bayern Monaco avrebbe potuto anche infierire ulteriormente sul Besiktas che però è sembrato già abbastanza bastonato per ‘la manita’ rifilata dai bavaresi ai turchi. Il 5-0 è un risultato che fa male, ci mancherebbe, contro questo Bayern poi, se concedi spazi come ha fatto lo stesso Besiktas, i campioni di Germania vanno a nozze, facilitati anche da un’ingenua espulsione del difensore croato Vida.

in foto: L’espulsione di Vida che ha compromesso ulteriormente la gara del Besiktas (SofaScore)

E così per tutti è sembrato quasi inaccettabile vedere una squadra presentarsi in modo così rinunciatario e superficiale ad una partita degli ottavi di finale di Champions League. Fa male soprattutto pensare che squadre come il Napoli e l’Atletico Madrid, ad esempio, siano rimaste fuori.

Una gita vera e propria che adesso sarà sicuramente ricambiata anche dal Bayern Monaco che in Turchia potrà sostenere una sorta di allenamento a porte aperte in attesa del prossimo avversario da affrontare nei quarti di finale. A fine gara, il sorriso di Pepe in foto con James Rodriguez, pubblicato sui social, se vogliamo, avrà fatto ancora più male ai tifosi turchi.

La Roma spreca tutto nel secondo tempo.

Quando tutti pensavamo che finalmente la Roma fosse andata in Ucraina a giocare una partita intelligente e accorta, ecco che dopo il gol del vantaggio firmato da uno straordinario Cengiz Under che, insieme ad Alisson, sono stati i migliori in campo tra i giallorossi, la squadra di Di Francesco ha mostrato nuovamente quei limiti di maturità che la stanno penalizzando anche in campionato.

Difficoltà nel riuscire a gestire la tensione e la cattiveria messa in campo dallo Shakhtar e tracollo finale che per poco non rischiava di rendere il passivo ancor più pesante se non fosse stato per gli interventi miracolosi dell’estremo difensore romanista e di un salvataggio sulla linea, allo scadere di gara, di Bruno Peres.

in foto: Le formazioni iniziali di Shakhtar–Roma (SofaScore)

Roma bocciata soprattutto per non essere mai stata in grado di reagire al pareggio e al successivo vantaggio degli ucraini che adesso, con in tasca il 2-1, potranno giocarsi in maniera più tranquilla, la gara di ritorno all’Olimpico.

Rimandati.

Il volenteroso Chelsea non sfonda contro il cinico Barca.

Era il match più atteso ma nessuno si è fatto male. Sarebbe stato così se non fosse stata una gara secca andata e ritorno. Infatti l’1-1 finale tra Chelsea e Barcellona, in ottica gol in trasferta, premia e anche tanto i catalani che adesso al ‘Camp Nou’ dovranno solo gestire il risultato per potersi giocare poi i quarti di finale.

in foto: I numeri del match tra Chelsea e Barcellona (SofaScore)

Ma pensare ad un Barcellona che si accontenterà di un pareggio e di gestire il risultato, è assolutamente impensabile, così come immaginare di vedere un Chelsea andare in Spagna già sconfitto, è davvero difficile. Allo ‘Stamford Bridge’, per tutto il primo tempo, i ragazzi di Conte, con un Willian scatenato (un gol e due pali per lui), hanno provato a fare molto di più di quanto visto, ma contro i blaugrana, bravi e ben messi in campo, c’è stato davvero poco da fare.

Un errore difensivo dei ‘Blues’ infatti, ha trovato subito pronto Messi a ribadire in rete il gol del pari che ha premiato una squadra capace di aspettare e con calma trovare il gol. Entrambe rimandate, soprattutto per la poca continuità di prestazione vista nell’arco di 90’ in questo match d’andata.

Senza gol e discorso rimandato all’Old Trafford.

L’inedita sfida che vedeva darsi battaglia Montella e Mourinho, è finita come forse un po’ tutti non si aspettavano: un pareggio per 0-0. Anche se alla vigilia si parlava di Siviglia-Manchester United come una delle gare più equilibrate degli ottavi di finale soprattutto per i valori in campo, il gol non è arrivato anche per merito dell'estremo difensore degli ospiti De Gea.

Soprattutto l’ex Sampdoria Muriel infatti, c’ha pensato più volte ad impensierire De Gea ma ha sempre trovato la pronta opposizione del portiere spagnolo dello United autentico protagonista della serata con parate a dir poco prodigiose.

in foto: Le zone del campo in cui si è maggiormente concentrato il gioco delle due squadre (WhoScored)

Dall’altra parte la vena realizzativa di Lukaku non è mai stata premiata dopo diverse occasioni in cui l’attaccante belga ex Everton ha sprecato sotto porta e in cui si è visto anche annullare un gol.

Il match di ritorno all’Old Trafford cercherà di fare luce sulla qualificazione che al momento è tutt’altro che aperta. Pogba partito dalla panchina, sarà sicuramente il caso della settimana in casa ‘Red Devils’. Si vocifera di una lita tra il francese e Mou.