Marek Hamsik, dopo aver conquistato nello scorso campionato il record di miglior bomber all time, questa sera se, come probabile, scenderà in campo contro il Paris Saint-Germain diventerà anche il giocatore con il maggior numero di partite con la squadra partenopea (512), superando il grande Bruscolotti che disputò con gli azzurri 511 partite.

Il legame (unico) tra Hamsik e Napoli

Marek Hamsik è stato acquistato nell’estate del 2007 dal Napoli. La leggenda narra che gli osservatori azzurri andarono a seguire un altro centrocampista del Brescia, ma scovarono lo slovacco che dopo poche settimane nemmeno ventenne passò in azzurro, per 5,5 milioni di euro. Da quel momento Hamsik e il Napoli sono stati un tutt’uno, questa è la dodicesima stagione con i partenopei per il capitano, che la scorsa estate era stato tentato da una ricchissima offerta cinese.

I record di Hamsik con il Napoli

Lo scorso dicembre il numero 17 azzurro in pochi giorni prima eguagliò e poi batté lo storico record di gol di Diego Armando Maradona, in un match con il Torino arrivò il gol numero 115 e la settimana successiva con la Sampdoria giunse a quota 116. Poi è arrivato fino a quota 120. Hamsik aveva raggiunto le 511 partite in azzurro contro la Roma agganciando lo storico difensore Giuseppe Bruscolotti che vestì la maglia del Napoli dal 1972 al 1988.

Hamsik miglior bomber di sempre del Napoli

Hamsik comanda con 120 reti, in questa stagione è a secco. Maradona ne ha segnate 115 tra il 1984 e il 1991. Sul podio c’è Attila Sallustro, 108. Seguono Cavani (104), Vojak, Altafini, Careca, Mertens, ottavo con 94 gol, Higuain e Savoldi.

I giocatori con più presenze nel Napoli

Bruscolotti con 511 partite è stato a lungo primatista assoluto tra i giocatori con più partite con la maglia del Napoli, adesso sarà agganciato da Hamsik. Ha superato le 500 partite anche un’altra grande gloria del Napoli; Antonio Juliano, nella top five anche Ferario e Ferrara. Lorenzo Insigne è già 9° in questa speciale classifica. Il bomber molto presto potrà scalare la classifica e tra meno di un mese potrà essere al settimo posto.