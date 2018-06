Prima il calciomercato e poi l'exploit all'esordio ai Mondiali 2018. Aleksandr Golovin è il nome più gettonato delle ultime ore: dopo aver catalizzato l'attenzione mediatica, finendo al centro dell'interesse della Juventus in sede di trattative, il classe 1996 ha regalato spettacolo in Russia-Arabia Saudita. La società di corso Galileo Ferraris dunque sembra averci visto giusto per un ragazzo che ha potenzialità importanti (tutte da confermare in un campionato come la Serie A) e che ha già strizzato l'occhio alla Vecchia Signora. Nel frattempo è spuntata che immortala un giovanissimo Golovin con indosso la maglia della Juventus.

in foto: Il piccolo Golovin con la maglia della Juventus

Golovin con la maglia della Juventus, la foto social di buon auspicio per i tifosi bianconeri

Nelle ultime ore, la popolarità di Golovin è schizzata alle stelle. Dopo l'esordio eccezionale ai Mondiali, con un gol e due assist in Russia-Arabia Saudita 5-0 il duttile centrocampista offensivo ha catalizzato anche l'attenzione dei social network. Ecco che è spuntata una sua foto con indosso la maglietta della Juventus: nessuna clamorosa anticipazione di mercato, ma un retroscena relativo al passato. Si tratta infatti di una foto che ritrae un giovanissimo Golovin che durante un torneo di calcio indossava la maglia bianconera. Quest'ultima è quella utilizzata nella stagione 2004/2005, e dunque Golovin all'epoca dei fatti aveva circa 8-9 anni.

Golovin-Juventus, il calciatore gradisce la trattativa e l'accostamento con i bianconeri

Una situazione che dunque conferma il feeling del passato tra Golovin e la Juventus. Una stima che la stella della nazionale russa ha ribadito dopo Russia-Arabia Saudita, dimostrandosi onorato dall'interesse di calciomercato dei bianconeri nei suoi confronti, con queste parole: "Sono onorato dell’interessamento. Mi fa piacere che una squadra così forte si interessi a me ma parliamo solo di un interesse, nulla di più. La serie A è un buon campionato, questo posso dirlo. Come commento le voci sul passaggio alla Juve? Non ci penso proprio, sono solo voci. Il mio giocatore bianconero preferito? Sono tutti forti ma Dybala è il top, è quello con più fantasia".

Juventus, le notizie di calciomercato dell'ultim'ora su Golovin

Se dunque Golovin potrebbe essere pronto a dire sì alla Juventus, confermando così le indiscrezioni dei giorni scorsi relative ad un possibile accordo, bisognerà convincere il CSKA Mosca. La società bianconera già nei giorni scorsa aveva provato a giocare al ribasso rispetto alle pretese dei russi, incentrate su una richiesta di 25 milioni di euro. I timori di Marotta e Paratici si sono però confermati: le ottime prestazioni di Golovin ai Mondiali potrebbero rendere ancor più intransigenti i dirigenti della società russa, senza escludere un aumento del prezzo del cartellino di Golovin