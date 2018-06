Potrebbe arrivare dalla Russia il prossimo colpo di calciomercato della Juventus. Nelle ultime notizie sulle trattative dei bianconeri, c'è ancora il nome di Aleksandr Golovin, stella del CSKA Mosca e della Russia che a quanto pare avrebbe detto sì ad un possibile trasferimento a Torino. Una buona notizia per la Vecchia Signora che ora dovrà cercare di trovare un accordo con il club russo. Il tutto mentre i bianconeri sono al lavoro su diversi fronti: da quello legato a possibili nuovi obiettivi come Dembélé, a quello legato alle uscite, con tanti giovani che potrebbero tornare molto utili anche per le operazioni di mercato in entrata.

Golovin, l'accordo con la Juventus nelle ultime notizie di calciomercato

Come anticipato nei giorni scorsi la Juventus fa sul serio per il duttile Golovin, il 22enne russo che potrebbe rappresentare un vero e proprio jolly per il reparto offensivo di Allegri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il calciatore attualmente concentrato sull'avventura con la nazionale russa padrona di casa ai prossimi Mondiali avrebbe detto sì alla Juventus, pronto a fare un salto di qualità e confrontarsi con un campionato di livello come la Serie A, in una squadra che punterà ad andare in fondo anche in Champions

Juventus-CSKA, le cifre della possibile operazione Golovin. La trattativa

La volontà della Juventus, assicuratasi la disponibilità al trasferimento del calciatore, è quella di chiudere in tempi brevi con il CSKA Mosca. Impresa tutt'altro che semplice, visto che i russi sanno bene che in caso di ottimo Mondiale, il prezzo di Golovin aumenterà ulteriormente. Al momento la richiesta per il duttile giocatore è di circa 25 milioni di euro. Troppo per i bianconeri intenzionati a spingersi al momento fino ad un offerta di 18 milioni. La sensazione è che l'intesa potrebbe essere raggiunta su una cifra di 20 milioni.

in foto: Numeri e ruoli di Golovin (foto Whoscored.com)

Nelle ultime news di mercato per la Juve anche Dembélé

Con l'arrivo di Emre Can ormai imminente e con il sogno Milinkovic-Savic nel cassetto, la Juventus continua a seguire pedine per il proprio centrocampo sul mercato. Il nome nuovo è quello del classe 1987 del Tottenham Moussa Dembélé. Sul centrocampista ci sono anche Inter e Napoli, ma secondo quanto riportato da Sky, sarebbero proprio i bianconeri ad aver effettuato l'ultimo sondaggio per lui. L'intento è quello di capire i margini per una trattativa per un ragazzo valutato poco meno di 20 milioni, ma che andrà in scadenza nel 2019.

Juventus, tanti i nomi sul calciomercato in uscita

Non solo entrate per il calciomercato della Juventus, attenta anche sul fronte delle uscite. Pjaca sembra essere destinato all'addio, con i bianconeri che potrebbero inserirlo come contropartita nell'operazione Cancelo con il Valencia o con la Fiorentina per Chiesa. Il giocatore croato ha molto mercato. Stesso discorso anche se con una quotazione di mercato più bassa per Sturaro e Mandragora che in caso di innesti multipli a centrocampo potrebbero salutare (il secondo in prestito). Entrambi piacciono al Genoa. Per quanto riguarda l'attacco in uscita anche Cerri reduce da una buona annata al Perugia e soprattutto Kean, sul quale la Spal ha intensificato il pressing per il prestito