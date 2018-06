Una vita intera tra le fila della Juventus. Quanto per vita s'intende la carriera di un calciatore. Quella di Gigi Buffon era iniziata a Parma ed esplosa in Nazionale in una serata da tregenda in Russia (ironia della sorte, laddove proprio l'Italia non è riuscita ad arrivare) quando venne chiamato – giovanissimo – a farsi strada nella bufera di neve per avvicendare Pagliuca fino a culminare in bianconero. Una maglia che mai più ha lasciato, nemmeno quando dopo Calciopoli la rivoluzione della Procura Federale spedì la ‘vecchia signora' in Serie B con tanto di disonore e penalizzazione. Altri fuggirono, lui – come Alex Del Piero – non abbandonò la nave nel momento più difficile.

17 anni in bianconero che si concludono ufficialmente oggi – si legge nel messaggio di addio apparso sui canali social ufficiali del calciatore -. 17 anni di amici, compagni, lacrime, vittorie, sconfitte, trofei, parole, rabbia, delusioni, felicità e tante, tantissime emozioni. Non dimenticherò mai nulla. Porterò sempre tutto con me. #FinoAllaFine

Molto più di un portiere e di un capitano, Buffon ha rappresentato il simbolo di una generazione di calciatori riuscita a regalare all'Azzurro la gloria del Mondiale vinto in Germania nel 2006. In Serie A ha vinto tutto, dominando la scena degli ultimi anni prima con la squadra di Antonio Conte poi con quella di Massimiliano Allegri, gli resta l'unico cruccio di non essere riuscito a sollevare la Coppa della Champions da juventino. C'è andato vicino un paio di volte (nel 2015 a Berlino contro il Barcellona, nel 2017 a Cardiff contro il Real Madrid) ma s'è dovuto arrendere allo strapotere delle spagnole.

E Madrid – complice un arbitraggio che lo mandò su tutte le furie tanto meritare la squalifica della Uefa – gli è stata ancora una volta fatale. Addio ai bianconeri ma non al calcio giocato, come da lui stesso annunciato nella conferenza stampa accanto al presidente, Andrea Agnelli. Dove andrà? A Parigi, firmerà nelle prossime ore un contratto biennale con il Paris Saint-Germain che oltre a lui vorrebbe anche un altro ex juventino sotto la Torre, Leonardo Bonucci. Sì da portare un pezzo della Juve vincente alla corte di Thomas Tuchel.