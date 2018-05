Gigi Buffon la scorsa settimana ha dato l’addio alla Juventus, ma non al calcio, e ha dato l’addio alla Nazionale. Nel corso dell’ultima partita di Andrea Pirlo il futuro portiere del Paris Saint Germain ha ribadito il suo no all’azzurro e ha utilizzato parole molto severe: “Siccome in Nazionale mi sembra di essere diventato un problema levo l’imbarazzo a tutti”.

Dopo oltre 170 partite e come gemma il Mondiale vinto nel 2006 si chiude in malo modo l’esperienza azzurra di Buffon che ha ribadito di non voler più indossare la maglia della nazionale e ha ufficialmente detto che contro l’Olanda allo ‘Stadium’ non ci sarà, anche se il commissario Fabbricini lo aveva invitato ufficialmente per un ultimo saluto:

In Nazionale mi sembra di essere diventato un problema negli ultimi due anni, per la stima e l’orgoglio che ho per me stesso, tolgo l’imbarazzo a tutti. In una situazione di disagio non ci sto bene. Perché non giocherà con l’Olanda a Torino. Perché sinceramente sono sempre stato un valore aggiunto delle mie squadre, sono sempre stato percepito così. Sono sempre stato invitato alle feste perché considerato un giocatore importante. Se gli altri non la pensano così, e non dico i tecnici e le persone della Nazionale, ne prendo atto e prendo le decisioni del caso.

Il portiere ha preso parte a cinque Mondiali e quattro Europei, ha vinto il Mondiale del 2006, ha disputato la finale di Euro 2012, ha avuto una carriera azzurra ultra ventennale, iniziata nel playoff di Francia ’98 contro la Russia nell’autunno 1997 e terminata con l’amichevole all’Ethiad Stadium di Manchester contro l’Argentina dello scorso marzo. Un rapporto unico, peccato che questo splendido legame si debba chiudere con una polemica aspra. E adesso con Mancini c.t. il posto di Buffon se lo giocheranno, già nelle prossime tre amichevoli, Donnarumma, Perin e Sirigu.