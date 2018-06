Ci siamo quasi. Il matrimonio tra il Paris Saint-Germain e Gianluigi Buffon dovrebbe essere formalizzato nelle prossime settimane dopo che una possibile sanzione Uefa poteva mettere a repentaglio la buona riuscita dell'operazione. Il club parigino, sul proprio profilo ufficiale Twitter, ha risposto a un tifoso che chiedeva dove fosse il portiere italiano in questo momento ed è stata postata una foto presa dal profilo di Buffon che è intento a leggere un libro: "È in terrazza a leggere le ultime notizie". Si tratta di un indizio che dovrebbe preludere, tra qualche giorno, alle visite mediche e alla firma del contratto da parte dell'ex numero uno della Juventus.

La trattativa tra Buffon e il PSG

Come già anticipato, negli ultimi giorni la trattativa per portare Gigi Buffon sotto la Tour Eiffel ha subito un rallentamento a causa della situazione finanziaria dei francesi, che devono rientrare di 60 milioni all’interno dei paletti del Fair Play Finanziario dopo la sentenza che poteva anche bloccare la sessione di mercato e mandare all'aria il trasferimento. L’intesa tra le parti è in via di definizione e per Buffon sembrerebbe pronto un contratto biennale da circa 4 milioni di euro a stagione. L'ex portiere della Nazionale Italiana nei successivi due anni farà da ambasciatore in vista dei Mondiali in Qatar del 2022. La nuova avventura calcistica per Gianluigi Buffon sembra ormai alle porte e sarà molto curioso e interessante vedere all'opera il numero 1 in un campionato straniero.

Tacconi: Buffon? Spero che perda un’altra Champions

L’ex portiere della Juventus è stato molto critico nei confronti di Gianluigi Buffon: ospite a TV8 l'ex numero uno si è espresso senza peli sulla lingua in merito alle rispettive situazioni del portiere che sta per firmare per il PSG: