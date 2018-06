Tre giornate di squalifica a Gigi Buffon, è questo il verdetto della Uefa nei confronti del portiere della Juventus che era stato espulso a Madrid, nella gara di ritorno dei quarti di finale con i blancos. Durante quel concitato finale l'estremo difensore bianconero aveva protestato in maniera plateale nei confronti dell'arbitro – l'inglese Oliver – per aver concesso un calcio di rigore alle merengues a una manciata di secondi dal termine del match. Un penalty rivelatosi decisivo ai fini della qualificazione: con la ‘vecchia signora' in vantaggio per 3-0 (risultato che le aveva permesso di pareggiare la sconfitta dell'andata), il passaggio del turno era ancora in bilico ma quell'equilibrio venne spezzato dalla decisione del direttore di gara di sanzionare con un tiro dagli undici metri l'intervento di Mehdi Benatia su Vazquez. A occuparsi della trasformazione dal dischetto fu Cristiano Ronaldo: nonostante la sconfitta per 3-1 a proseguire nel cammino in Coppa fu la formazione di Zidane.

Lo sfogo nel post partita non considerato dalla Uefa

La rabbia dell'ormai ex portiere della Juventus e della Nazionale era esplosa nel dopo gara quando, durante le interviste in tv, aveva calcato la mano nei confronti del fischietto d'Oltremanica accusato di "avere un bidone della spazzatura al posto del cuore" e di essere impreparato e inadeguato abbastanza per un evento di quella portata da "restare a casa a mangiare patatine e a bere fruttini". La Uefa, però, sembra essersi attenuta in senso stretto al regolamento senza dare troppo peso alle dichiarazioni avvenute nel post partita per le quali avrebbe rischiato uno stop anche più lungo. Buffon sconterà il provvedimento preso dalla commissione etica e disciplinare della Federazione nella prossima edizione della Champions che giocherà tra le fila del Paris Saint-Germain.

Adesso può firmare il biennale da 8 milioni a stagione

La sentenza della Uefa spiana la strada anche al buon esito della trattativa tra Buffon e il Psg in base a un accordo già raggiunto – contratto biennale a 8 milioni a stagione – nelle scorse settimane e che era stato messo a rischio dalle decisioni della Federazione. Cos'altro ancora può ostacolare il trasferimento sotto la Torre? Molto dipenderà da un'altra decisione che la Commissione del massimo organismo europeo questa volta prenderà relativamente alla violazione del Fair Play Finanziario. In caso di sanzioni durissime, l'affare potrebbe anche saltare ma è certo che il club effettuerà qualche cessione illustre per rientrare di circa 70 milioni.