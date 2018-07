Un sogno sfumato sul più bello. I giocatori del Giappone ritrovatisi in vantaggio di 2 reti contro il favorito Belgio a 38′ dal termine della sfida degli ottavi di finale dei Mondiali 2018, sono stati battuti 3-2, con la rete decisiva di Chadli arrivata all'ultimo respiro nel recupero. Grande delusione e lacrime per i Blue Samurai che avevano assaporato il gusto dell'impresa storica e dei primi quarti di finale in un Mondiale, e che invece ancora una volta sono stati eliminati agli ottavi per quella che è ormai una maledizione che si ripete ogni otto anni. Nelle edizioni 2002, 2010 e dunque 2018, il Giappone è uscito di scena agli ottavi (miglior risultato della propria storia) in modo sempre "rocambolesco".

Maledizione ottavi di finale per il Giappone ai Mondiali, tutto è iniziato nel 2002

La tradizione ai Mondiali del Giappone è iniziata nel 1998 in Francia, grazie allo spareggio vinto con l'Iran. Una rassegna iridata con poche gioie e 3 sconfitte in altrettante partite disputate nella fase a gironi. Il movimento calcistico nipponico però è in crescita e nel 2002 infatti le cose cambiano. Nel Mondiale organizzato in casa con la Corea del Sud (capace poi di battere l'Italia, nella famosa partita arbitrata da Moreno), i Blue Samurai stupiscono: pareggio con il Belgio e successi con Russia e Tunisia per la qualificazione storica agli ottavi. Nonostante l'entusiasmo del fattore campo però alla prima sfida ad eliminazione diretta, Nakata e compagni si arrendono alla Turchia per 0-1 con rete di Umit Davala, vecchia conoscenza del calcio italiano ed ex Inter e Milan.

Giappone, la storia si ripete ai Mondiali del 2010

Nel 2006 in Germania, ecco l'eliminazione nella fase a gironi (il Giappone pareggia con la Croazia, ma perde con Australia e Brasile), ecco il nuovo exploit nel 2010 in Sudafrica. Nonostante un girone di ferro con Olanda, Camerun e Danimarca, la formazione nipponica si qualifica perdendo con gli oranje ma vincendo con africani e nordeuropei. Agli ottavi ecco che la maledizione si concretizza nuovamente con la sconfitta ai rigori contro il Paraguay, capace d'imporsi per 5-3 dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari.

Mondiali 2018, Giappone eliminato dal Belgio agli ottavi in modo rocambolesco

Dopo il flop del 2014 in Brasile con l'uscita nella fase a gironi (solo un punto per il Giappone grazie al pareggio con la Grecia, con le sconfitte con Costa d'Avorio e Colombia), ecco Russia 2018. Il Giappone convince e sorprende all'esordio battendo la Colombia e pareggiando con il Senegal poi, con il ko indolore nell'ultima giornata con la Polonia e la qualificazione centrata in virtù del Fair Play e del minor numero di cartellini ricevuti rispetto ai Leoni della Teranga. Agli ottavi però ecco la nuova cocente delusione, con la sconfitta per mano del Belgio nonostante il vantaggio di 2 reti. 8 anni e nuova uscita agli ottavi di finale per una nazionale che già in Qatar tra 4 anni proverà a cambiare la propria storia