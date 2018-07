Il gol all'ultimo respiro dei tempi supplementari ha spento i sogni di gloria del Giappone. Ad avere la meglio nella sfida degli ottavi di finale dei Mondiali 2018 è stato il Belgio che sotto di due gol, ha ribaltato il risultato con una rimonta pazzesca. La cocente delusione, l'amarezza e la frustrazione per aver visto sfumare il successo proprio ad un passo dal traguardo non ha però impedito sia ai tifosi sia ai giocatori nipponici di rendersi protagonisti di un gesto di grande civiltà sportiva. I primi hanno ripulito gli spalti, rimuovendo l'immondizia dopo il fischio finale, e i secondi hanno poi lasciato gli spogliatoi in perfetto ordine.

Giappone, i calciatori puliscono gli spogliatoi dopo la sconfitta con il Belgio

Dopo il fischio finale di Belgio-Giappone 3-2, i calciatori di Nishino non sono riusciti a trattenere le lacrime. Grande l'amarezza per una vittoria che sul risultato di 2-0 a 38′ dal termine sembrava possibile, contro una squadra considerata favorita. Una volta rientrati negli spogliatoi, nonostante lo scoramento e la delusione i "Blue Samurai" si sono resi protagonisti di un gesto davvero esemplare e soprattutto rarissimo. Conclusi quelli che sono i "riti" post-partita Kagawa e compagni hanno ripulito tutto. Prima di lasciare lo spogliatoio di Rostov i calciatori nipponici si sono preoccupati di sistemare ogni cosa nei minimi dettagli: nessuna bottiglietta, nessuna cartaccia e immondizia. E sul tavolo un foglio di carta con un'unica parola in russo, ovvero "Grazie".

I tifosi del Giappone raccolgono l'immondizia allo stadio dopo la partita degli ottavi dei Mondiali

Un gesto che ha fatto il paio con quello dei tifosi della squadra del Paese del Sol Levante. Come accaduto nei giorni scorsi per altre tifoserie, in primis quella del Senegal avversaria proprio del Giappone nella fase a gironi, anche al termine del match con il Belgio c'è stato un bellissimo ed educativo gesto sugli spalti. I sostenitori della formazione di Nishino hanno cercato di mettere da parte la cocente delusione per l'eliminazione dai Mondiali ripulendo lo stadio. Ecco allora che i giapponesi, molti dei quali con indosso dei pittoreschi costumi utilizzati per incitare al meglio i propri idoli, hanno raccolto in grandi bustoni l'immondizia. Il Giappone dunque esce dai Mondiali 2018 a testa alta, e non solo per le prestazioni in campo.