Che avesse un seguito particolarmente importante lo si era già capito agli Europei del 2016, quando era stata accompagnata con passione da migliaia di tifosi e la "Geyser dance" aveva spopolato e conquistato tutta Europa. Presa in simpatia dagli appassionati italiani, rimasti orfani della Nazionale azzurra e a caccia di una squadra per cui tifare, l'Islanda ha confermato non solo di essere una buona squadra ma anche di avere una nazione intera pronta a spingerla oltre i propri limiti.

La conferma è arrivata dai dati televisivi islandesi, che hanno rivelato lo share incredibile realizzato da "RUV1", il primo canale della locale tv di Stato, in occasione del debutto mondiale contro l'Argentina di Leo Messi. Tra coloro dei 330mila abitanti che sono rimasti in Islanda e che non sono volati in Russia, ben il 99,6% ha visto la partita in televisione.

Il dato televisivo e il tweet di Finnbogason

Un risultato eclatante e storico, come ha orgogliosamente dichiarato il canale televisivo islandese, che ha segnato il nuovo record per un evento sportivo locale per la piccola nazione dell'Europa settentrionale. Il precedente primato, che risaliva proprio all'impresa nell'ottavo di finale a Euro 2016 contro l'Inghilterra, aveva incollato davanti ai teleschermi il 58,8% dei telespettatori islandesi.

Davanti a questo successo mediatico, che probabilmente potrà essere replicato (o forse addirittura battuto) in occasione della seconda partita di venerdì prossimo contro la Nigeria alla "Volgograd Arena", anche i giocatori del commissario tecnico Heimir Hallgrímsson sono rimasti colpiti. Il "bomber" Finnbogason, autore della rete all'Argentina, ci ha scherzato su con un post su Twitter: "Il restante 04% che non era davanti alla televisione era in campo".