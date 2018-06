Sulla carta indicate da tutti come favorite, Argentina, Brasile e Germania hanno invece cominciato la loro Coppa del Mondo deludendo i propri tifosi: poco consolati dalle fatiche di Uruguay e Francia e dal pareggio tra Portogallo e Spagna. Per il momento è dunque il Mondiale delle sorprese…e delle polemiche. Tira infatti una brutta aria dalle parti del ritiro della nazionale campione in carica: poco convincente e battuta da un Messico tutto cuore e grinta.

Le parole del post gara di Joachim Loew ("Abbiamo disputato davvero una pessima partita"), sono state infatti il preludio alle decisioni del commissario tecnico che ha ordinato di cancellare tutti gli impegni presi con i media e scelto di far disputare l'allenamento a porte chiuse. In attesa di capire se il "pugno duro" del contestato allenatore sarà servito a qualcosa, dalla Germania (e dalla pancia dello spogliatoio tedesco) sono arrivate le prime parole taglienti.

L'accusa di Hummels

Colpevole nel gol preso contro i messicani, Matt Hummels ha infatti gettato benzina sul fuoco accusando i compagni di reparto: "Io e Boateng siamo rimasti da soli dietro mentre i loro attaccanti arrivavano in gruppo per il contropiede. La fase difensiva non era buona, è saltata. E’ chiaro che manca l’equilibrio se sette o otto giocatori si buttano in avanti". Gli ha fatto eco Marco Reus, che ha rivelato il motivo del suo ingresso in campo solo al 15esimo del secondo tempo: "L’allenatore mi ha lasciato fuori perché il torneo è lungo e gli servivo nelle gare importanti".

E così mentre in Argentina s'interrogano sulla mancata convocazione di Icardi, in Germania i grandi ex hanno invocato il nome di Sané: "Adesso la nazionale avrà una pressione enorme – ha scritto sulla "Bild" Lothar Matthäus – Da tempo non vedevo una Germania così debole a un grande torneo. Senza concentrazione, posizioni giuste, con troppi errori. Nessuno rischiava un dribbling. Reus dovrebbe essere sempre titolare e ho pensato anche a Sané, lasciato a casa". Michael Ballack, invece, ha attaccato giocatori e commissario tecnico sul suo profilo social: "Non c’è spirito di squadra, non si è vista la fame o la voglia di vincere. Loew alle strette".