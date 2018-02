Gabigol è tornato in Brasile dopo le bruttissime esperienze europee e alla prima con il Santos ritrova anche il goal. L'ex attaccante di Inter e Benfica ha bagnato con un goal al debutto il ritorno a casa ma per lui ci sono stati anche tanti errori sotto porta. L'attaccante è in prestito fino a dicembre e vorrà dimostrare che il mancato utilizzo è stato la causa del suo flop nel Vecchio Continente.

Al Santos gli hanno dato subito la maglia numero 10 per responsabilizzarlo e durante la presentazione prima ha parlato dei obiettivi e poi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa criticando la gestione del suo ex club di appartenenza

Il mio passaggio in Europa non è stato come mi aspettavo, ma non ho avuto molte opportunità. All'Inter ho fatto tutto il possibile. Ho sbagliato solamente quando, dalla panchina, ho lasciato la squadra. Mi sono scusato il giorno dopo. La più grande virtù dell’uomo è chiedere scusa e imparare dagli errori. Per il resto ho dato sempre tutto.

Gabigol attacca l'Inter: Non mi hanno lasciato giocare.

Qualche giorno dopo Gabriel Barbosa ha cercato di correggere il tiro, pensando che il suo cartellino è ancora di proprietà della società meneghina, ma nelle ultime ore ha rincarato la dose proprio nei confronti dell'Inter e le parole riportate da Premium Sport sono queste

Nuovo inizio per me? Non è il termine giusto, penso si tratti di essere di nuovo felice, di poter giocare. Questa è la cosa importante per ogni giocatore, non avevo tutto questo dove ero prima, ero sempre messo da parte. Quando sono arrivato all'Inter, l'allenatore mi ha parlato, ma in poco tempo ci sono stati molti cambi di mister. Il club non stava attraversando un buon periodo, preferivano giocatori con più esperienza e io lo capivo. Non mi hanno lasciato giocare, non mi hanno dato neanche cinque partite di fila per vedere se ero veramente pronto. Non ho avuto la giusta continuità e questa cosa mi ha reso molto triste, perché non potevo fare ciò che amo di più: giocare a calcio.

Debutto con goal per Gabriel Barbosa.

Ritorno a casa migliore per Gabigol non poteva esserci: l'ex Inter e Benfica ha bagnato il suo nuovo debutto con la maglia del Santos segnando un goal nel pareggio contro il Ferroviaria per 2-2. L'attaccante brasiliano, arrivato qualche nella sessione invernale di mercato è destinato a rimanere in Brasile fino a dicembre del 2018, oltre alla rete ha commesso tanti errori sotto porta ma Jair Ventura, l'allenatore del Santos, lo ha difeso pubblicamente