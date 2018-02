Gabriel Barbosa è tornato al Santos, dopo la sua triste parentesi tra Inter e Benfica, e ora vuole tornare ad essere considerato uno dei calciatori più validi del Brasile. L'attaccante di São Bernardo do Campo ha vissuto un periodo davvero terribile dopo la vittoria della medaglia d'oro all'Olimpiade di Rio del 2016 visto l'impiego centellinato con la maglia nerazzurra (9 presenze e 1 goal) e alla parentesi brutta in Portogallo con la squadra di Lisbona (una presenza). Il giocatore del club nerazzurro è in prestito al Santos ma non sembra aver chiuso del tutto la porta al calcio europeo.

Gabigol cambia idea: Un club importante, mai pentito dell'Inter.

Dopo la polemica sullo scarso impiego all'Inter durante la presentazione al Leão do Mar, l'attaccante brasiliano ha rilasciato un'intervista in patria che è stata raccolta da Uol in cui ha parlato della sua permanenza all'Inter e del rapporto con gli allenatori che ha avuto durante la sua carriera

Arrivare in un club importante come l'Inter è stato motivo d'orgoglio, hanno una storia pazzesca. Non mi pento assolutamente della scelta fatta anche se non è andata come speravo. Molte volte in carriera sono stato tentato di mandare a quel paese qualcuno dei miei allenatori, ma non l'ho mai fatto.

Ventura convoca Gabigol per sabato.

Intanto sabato il Santos scenderà in campo contro la Ferroviaria per la sesta giornata del Campionato Paulista e tra i convocati ci sarà anche Gabigol. A confermarlo è stato il tecnico del club Jair Ventura in conferenza stampa