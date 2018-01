Gabigol si ripresenta al Santos e lo fa nel modo migliore: osannando il club che lo aveva lanciato e sputando nel piatto nerazzurro in cui non è riuscito a mangiare. Durante la presentazione ufficiale, infatti, Gabriel Barbosa ha visto bene di ritornare con pensieri e parole ai tempi in cui l'Inter investì uno sproposito scommettendo sulle sue qualità e ricevendo in cambio il nulla. Per l'attaccante brasiliano, la realtà di quei giorni è ben diversa: fu suo l'errore di accettare una società che non ha mai creduto realmente in lui.

Chissà cosa ne penseranno i vari De Boer, Pioli, Vecchi e Spalletti. Tutti allenatori che hanno avuto a che fare o che avrebbero potuto a che fare con Gabriel Barbosa ma nessuno – nemmeno chi lo ha avuto, allenandolo – è riuscito a estrapolare dal talentuoso funambolo alcunchè se non promesse mai mantenute.

Presentazione con polemica.

L'esaltazione per il Santos.

Adesso che il girovagare di Gabigol sembra essersi concluso, fallendo un po' ovunque sia andato, non solo all'Inter, l'attaccante brasiliano spara a zero sul suo passato europeo. Esaltando il Santos, il club che lo ha cresciuto calcisticamente e lo ha fatto conoscere al mondo e dove è tornato dopo un anno e mezzo di pellegrinaggi senza una meta.

E’ un piacere. Voglio ringraziare il Presidente. Tutte queste parole sono vere. Qui è un posto dove mi sento bene, dove sono felice. Sono molto felice e spero che sia l’inizio di un nuovo cammino. Parlare del Santos è molto facile per me. Questo accordo ha tutto per avere successo ancora una volta

La stoccata all'Inter.

In Europa non è andata come si sperava: arrivò all'Inter che scucì una cifra da top player visto che il 30 agosto 2016, la società nerazzurra formalizza l'arrivo per circa 30 milioni di euro. Per un flop. Gabigol giocherà solamente 10 partite (di cui molti spezzoni) e realizzando solamente un gol all'attivo. Finendo in prestito – tra le polemiche generali – prima al Benfica, quindi al Santos.