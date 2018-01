Gabigol non ha lasciato un grande ricordo all’Inter, ma in Brasile è un giocatore molto considerato. Il giovane attaccante è tornato al Santos e spera di ritornare presto al top della forma, tanti gol gli darebbero anche la chance di giocare i Mondiali. Con la sua nuova-vecchia squadra l’attaccante di proprietà dell’Inter indosserà la maglia numero 10, quella che fu di Pelé.

Gabigol con la 10 del Santos.

L’annuncio è stato dato dal club che nella conferenza stampa di presentazione del giocatore ha sorpreso tutti dicendo che Gabigol avrà la maglia numero 10, prodotta da uno sponsor tecnico italiano, su cui sarà scritto Gabriel B. (La B è l’iniziale del cognome del giocatore che si chiama Barbosa). L’ex giocatore dell’Inter, che negli ultimi mesi è stato al Benfica e non ha mai inciso, indosserà così la maglia che fu di Pelé, e che il Santos non ha mai voluto ritirare, ripresentandosi ha detto: “Voglio aiutare il Santos e se ci riuscirò potrei anche tornare in nazionale. Uno dei miei obiettivi è giocare la Coppa del Mondo”.

Santos, Inter e ancora Santos.

Gabriel Barbosa, detto Gabigol, e Gabriel Jesus sono quasi coetanei e sono esplosi contemporaneamente. Hanno vinto assieme l’oro olimpico a Rio nel 2016 e dopo quel successo sono entrambi volati in Europa. Gabriel Jesus al City si è affermato. Gabigol invece non è riuscito a confermarsi su altissimi livelli. Con il Santos da ragazzino segna tanto e vince due titoli Paulisti, con l’Inter ha combinato molto poco, un solo gol, tanta panchina e poca considerazione da parte dei tre allenatori che nella scorsa stagione si sono alternati sulla panchina nerazzurra. Con il Benfica ha cercato il rilancio e invece ha giocato solamente una partita. Per ritrovarsi è tornato al Santos che gli ha fatto firmare un contratto di un anno e mezzo, l’Inter ha mantenuto la proprietà e gli paga buona parte dello stipendio.