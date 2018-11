La posizione del Manchester City e del Paris Saint Germain ora si fa più difficile. Dopo le rivelazioni di Football Leaks la squadra campione d’Inghilterra e quella campione di Francia iniziano a tremare. La Uefa è pronta a indagare e a riesaminare la situazione finanziaria delle due squadre. La Uefa potrebbe ora prendere delle decisioni importanti che potrebbero inficiare sui destini dei due club.

La Uefa ha annunciato che rivedrà tutti i documenti relativi al Manchester City e al Paris Saint Germain: “Se nuove informazioni suggeriscono che i casi precedentemente classificati non sono stati gestiti correttamente, questi casi potrebbero essere riaperti”. Il massimo organismo del calcio europeo nella nota ha scritto:

L’Uefa effettua ogni anno una valutazione di tutte le società in relazione alle esigenze del Fair Play finanziario in termini di equilibrio economico. Se vengono rivelate nuove informazioni relative a questa valutazione, la Uefa le userà per confrontarle con le cifre fornite in precedenza e chiederà ai club interessati spiegazioni, chiarimenti o smentite.