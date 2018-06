L'Inghilterra raggiunge il Belgio agli ottavi a punteggio pieno, Giappone e Senegal procedono a braccetto, attesa per Polonia-Colombia. Questi gli esiti delle gare del Mondiale del 24 giugno. Andiamo, dunque, ad analizzare più nel dettaglio le gare in ottica fantamondiale. Nella prima gara della giornata, gli inglesi passeggiano sul Panama realizzando 5 gol in 45 minuti. Show di Stones che comincia all'8′ con la capocciata di giustezza a trasformare l'assist di Trippier. Al 22′, quindi, Kane raddoppia dal dischetto e al 36′ ci pensa Lingard a chiudere definitivamente il match anzitempo con una bella conclusione dal limite dell'area. Agli inglesi, però, non basta perché al 40′ è ancora Stones a risolvere un batti e ribatti in area da due passi e quattro minuti dopo ancora Kane sigla la sua personale doppietta dal dischetto. Alla ripresa c'è quindi spazio per la tripletta del bomber britannico e per lo storico gol del panamense Baloy.

Gara dai due volti, invece, tra Giappone e Senegal. Nel primo tempo sono gli africani a controllare il match, per larghi tratti, sfruttando al meglio il vantaggio fisico. Un vantaggio legittimato dalla rete di Mane, bravo a sfruttare prima un'incertezza di Haraguchi e poi una corta respinta del portiere Kawashima. Il Giappone, però, non molla e grazie a un'azione insistita di Nagatomo raggiunge il pari al 34′ con Inui che insacca con un preciso destro angolato. Alla ripresa, invece, sono i nipponici a cominciare meglio, provando a far valere la tecnica superiore di alcune individualità. Proprio nel migliore momento degli asiatici, però, ecco il raddoppio del Senegal con Wague. Ma non è tutto, perché nel finale è l'ex milanista Honda a riportare nuovamente la situazione in parità che consente alle due squadre di issarsi in vetta a quota quattro.

Inghilterra-Panama

Bonus e malus

GOL: Stones (2), Kane (3), Lingard, Baloy

GOL SUBITI: Pickford (-1), Penedo (-6)

ASSIST: Trippier, Sterling, Avila

AMMONITI: Loftus-Cheek, Murillo, Escobar, Cooper

Voti e pagelle

Da Fantagazzetta – Inghilterra (3-5-2): Pickford 6; Walker 6, Stones 7,5, Maguire 6; Trippier 7 (70′ Rose 6), Loftus-Cheek 6,5, Henderson 6,5, Lingard 7,5 (63′ Delph 6), Young 6,5; Kane 7,5 (63′ Vardy 6), Sterling 6. All.: Southgate 7. Panama (4-1-4-1): Penedo 6; Murillo 4, Torres R. 4,5, Escobar 3,5, Davis 5; Gomez G. 4,5 (70′ Baloy 7); Barcenas 6 (70′ Arroyo 6), Cooper 5,5, Godoy 4,5 (63′ Avila 6,5), Rodriguez 5,5; Blas Perez 5. All.: Gomez H. 4,5

Giappone-Senegal

Bonus e malus

GOL: Inui, Honda, Mane, Wague 0

GOL SUBITI: Kawashima (-2), N'Diaye (-2)

ASSIST: Nagatomo, Inui, Niang

AMMONITI: Inui, Hasebe, Niang, Sabaly, N'Doye

Voti e pagelle

Da Fantagazzetta – Giappone (4-2-3-1): Kawashima 5; Sakai 5.5, Yoshida 5.5, Shoji 5.5, Nagatomo 6; Shibasaki 6.5, Hasebe 6.5; Haraguchi 5 (75′ Okazaki 6.5), Kagawa 5.5 (72′ Honda 7), Inui 7 (87′ Usami sv); Osako 5.5. All.: Nishino 6.5. Senegal (4-3-3): Kh. N'Diaye 5; Wague 6.5, Sane 6.5, Koulibaly 6, Sabaly 6; P. N'Diaye 5.5 (81′ N'Doye sv), A. N'Diaye 5.5 (64′ Kouyate 6), Gueye 6; Sarr 6.5, Niang 6 (86′ Diouf sv), Manè 7. All.: Cissé 6.5.

Polonia-Colombia

Bonus e malus

Voti e pagelle