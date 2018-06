L’Inghilterra ha passeggiato con Panama, ha vinto in modo rotondo e si è qualificata con un turno d’anticipo per gli ottavi di finale di Russia 2018. Il sorteggio ha dato loro una mano, ma gli inglesi hanno sempre fatto fatica nei gironi, quattro anni fa non lo superarono nemmeno. Protagonisti il bomber Harry Kane, il difensore del City Stones e Jesse Lingard, che ha esultato in modo molto particolare. E la sua esultanza è già un marchio registrato.

Jesse Lingard ha fissato il punteggio sul momentaneo 3-0. La combinazione con Sterling è stata splendida e velocissima, il giocatore del Manchester United ha preso il tempo agli avversari diretti e con un tiro a giro bellissimo ha messo il pallone nell’angolino. Un gol da favola, realizzato in un Mondiale. Insomma il top. Dopo aver segnato il trequartista ha esultato in modo particolare, si è nascosto il volto dietro le mani e ha messo in evidenza le sue iniziali.

Lingard, copiando molti sportivi che festeggiano i traguardi raggiunti in modo particolare, si pensi a Usain Bolt, Mo Farah o Gareth Bale, pochi giorni prima di partire per la Russia ha registrato il proprio trademark e ha ottenuto la proprietà intellettuale di ben quattro nomi, tre con il suo soprannome JLingz e uno con la sua esultanza, come focus. Come molti atleti d’oggi il centrocampista ha così creato il suo brand come ha confermato l’avvocato Jonty Warner: “Ha depositato tutto in circa due settimane e sono marchi che vanno a copertura di mondi come l’abbigliamento, le calzature e i copricapi”.

in foto: JLNGZ il marchio registrato da Lingard

Lingard ha fondato la società JLINGZ LTD, di cui è a capo con il fratello Louie Scott, e ha registrato il marchio della sua esultanza, ma solo relativamente alla sua replica che copre la classe 25 e non copre la riproposizione della stessa esultanza. Di fatto se un altro giocatore esulterà come Lingard, chiaramente qualcuno che ha le sue stesse iniziali, potrà farlo senza problemi né rischi, ma i problemi ci saranno se qualcuno proverà a vendere del merchandise con l’immagine dell’esultanza di Lingard nel Regno Unito.