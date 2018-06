Seconda vittoria per il Belgio sulla Tunisia, il Messico stacca il pass per gli ottavi, attesa per la Germania. Questi gli esiti delle gare del 23 giugno del Mondiale. Andiamo ad analizzarle più nel dettaglio, anche in chiave fantamondiale. Il Belgio si mette in tasca la qualificazione con un'altra gara super. Otto centri in due partite, quattro dal suo bomber Lukaku che raggiunge così Cristiano Ronaldo. Contro la Tunisia arrivano due sigilli anche dal genietto Hazard, che si mette così alle spalle la stagione tormentata al Chelsea. È proprio il fantasista in maglia numero 10 ad aprire le marcature al 5′ su rigore, con Lukaku che raddoppia al 16′ su assist di Mertens. Passano due minuti e Bronn accorcia le distanze di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione. La Tunisia, però, perde pezzi in difesa e i belgi ne approfittano. Nei minuti di recupero del primo tempo Lukaku fa tris, su assist di Meunier. In apertura di ripresa ancora Hazard su lancio perfetto di Alderweireld. Sul 4-1 Wilmots mescola le carte dalla panchina, fa riposare gli autori dei gol inserendo Fellaini e Batshuayi. Proprio quest'ultimo va vicino al gol per due volte, prima di trovare la marcatura al 90′ su cross di Tielemans. Nel recupero c'è anche spazio per il 5-2 di Khazri.

Tutto facile per il Messico nella seconda partita della giornata. La squadra centroamericana ha dovuto guardarsi solo dalle maniere molto rudi dei coreani, che hanno provato a metterla sul fisico per sopperire al gap tecnico. Già al 26′, però, la squadra di Osorio si porta sull'1-0 grazie a un rigore realizzato da Vela. Nella ripresa, il raddoppio con Hernandez, al culmine di un contropiede – specialità della casa – condotto da Lozano e finalizzato dal Chicharito con dribbling e tiro a giro. Nel finale, quindi, quando ormai la gara si avviava stancamente al triplice fischio è arrivata anche la rete della consolazione di Son per la Corea del Sud. Completa il quadro la sfida della Germania che, a sorpresa, si fa sorprendere dalla solita granitica Svezia nel primo tempo. La squadra di Andersson difende bene e chiude tutte le linee di inserimento dei tedeschi. Non è un caso se i gialloblù si sono presentati al via del match con una striscia di otto gare senza subire gol nelle ultime 12. E così al 32′ arriva anche la beffa dell'1-0 di Toivonen, servito alla perfezione da Claesson e bravo a scavalcare Neuer con un pregevole pallonetto. Incubo per la Germania che, però, al via della ripresa è subito abile a impattare con Reus.

Belgio-Tunisia

Bonus e malus

GOL: Hazard (2), Lukaku (2), Batshuayi, Bronn, Khazri

GOL SUBITI: Courtois (-2), Ben Mustapha (-5)

ASSIST: Mertens, Meunier, Tielemans, Khazri, Nagguez

AMMONITI: Sassi

Voti e pagelle

Da Fantagazzetta – Belgio (3-4-2-1): Courtois 6; Alderweireld 7, Boyata 6, Vertonghen 6,5; Meunier 7, Witsel 6,5, De Bruyne 6, Carrasco 6,5; Mertens 6,5 (86′ Tielemans 6), Hazard 7,5 (67′ Batshuayi 6,5); Lukaku 7,5 (59′ Fellaini 6). All. Martinez 7. Tunisia (4-3-3): Ben Mustapha 6; Bronn 6,5 (24′ Naguez 6,5), S. Ben Youssef 5 (41′ Benalouane 4,5), Meriah 6, Maaloul 4; Khaoui 5,5, Skhiri 5,5, Sassi 5 (59′ Sliti 5,5); F. Ben Youssef 6, Khazri 6, Badri 5,5. All. Maaloul 5,5

Corea del Sud-Messico

Bonus e malus

GOL: Son, Vela, Hernandez

GOL SUBITI: Jo (-2), Ochoa (-1)

ASSIST: Lee Jae-Sung, Lozano

AMMONITI: Kim Young-Gwon, Lee Yong, Lee Seung-Woo, Jung Woo-Young

Voti e pagelle

Da Fantagazzetta – Corea del Sud (4-4-2): H. W. Jo 6,5; Y. Lee 5, H. S. Jang 4,5, Y. G. Kim 5, M. W. Kim 5 (84’ C. Hong SV); S. M. Moon 5,5 (77’ W. Y. Jung 6), S. J. Ju 5 (64’ S. W. Lee 5,5), S. Y. Ki 5, H. C. Hwang 6; J. S. Lee 5, H. M. Son 7. All.: Shin Taeyong 5. Messico (4-3-3): Ochoa 6; Alvarez 6, Salcedo 6,5, Moreno 6, Gallardo 6; Guardado 6,5 (68’ Marquez 5,5), Herrera 6, Layun 6,5; Vela 7 (77’ G. Dos Santos 6), Hernandez 7, Lozano 7 (71’ Corona 6). All.: Juan Carlos Osorio 7.

Germania-Svezia

Bonus e malus

GOL: Reus, Toivonen

GOL SUBITI: Neuer (-1), Olsen (-1)

ASSIST: Gomez, Claesson

AMMONITI: Ekdal

Voti e pagelle