Il Brasile vince all'ultimo respiro, la Nigeria schianta l'Islanda e tiene vive le speranze dell'Argentina (dove il ct Sampaoli è in bilico), attesa per Serbia-Svizzera. Questi gli esiti delle gare del Mondiale del 22 giugno. Andiamo ad analizzare in maniera più puntuale, anche in chiave fantamondiale. Il primo tempo di Brasile-Costa Rica è da sbadigli (qui top e flop del match). I sudamericani si affidano a uno sterile possesso palla (alla fine sarà il 72%) che non produce effetti dalle parti di Keylor Navas. I centroamericani, dal canto loro, si difendono bene e non lasciano spazi. Alla ripresa Tite decide quindi di correre ai ripari inserendo Douglas Costa, che regala immediati benefici alla manovra. La prima occasione capita sui piedi di Gabriel Jesus che colpisce la traversa, quindi è la volta di Neymar, che si mangia un gol su imbeccata proprio dello juventino. A seguire proprio il numero 10 verdeoro è protagonista di un caso da Var, con un rigore prima concesso e poi revocato dall'arbitro. La partita quindi si sblocca solo in pieno tempo di recupero con Coutinho, abile a sbrogliare un'intricata situazione di gioco in area avversaria, e poi Neymar, che monetizza un gran passaggio di Costa.

Nella seconda partita della giornata, è ancora la prudenza a prevalere nel primo tempo con Nigeria e Islanda che si studiano a lungo, senza mai affondare per paura di lasciare spazi alle ripartenze avversarie. La musica, però, cambia subito nel secondo, quando gli africani sono protagonisti di una partenza molto aggressiva, dettata da una situazione di classifica in bilico. E così già al 49′ la Nigeria passa in vantaggio approfittando di un errore di posizionamento avversario, sugli sviluppi di un fallo laterale in zona d'attacco. I verdi recuperano palla sulla trequarti difensiva e lanciano Moses velocissimo sulla destra, il cross dell'esterno è perfetto e diretto al secondo palo, ma sul primo Musa cattura il pallone, lo addomestica, lo lascia rimbalzare una volta e di controbalzo fredda Halldorsson. Il vantaggio non accontenta i nigeriani che continuano a spingere ancora con Moses che, per due volte, impegna severamente la difesa dei nordici. Tra il 71′ e il 74′, quindi, prima Balogun manda la palla di poco alta sugli sviluppi di un corner, poi Musa colpisce la traversa dal limite dell'area, infine lo stesso autore del gol raddoppia con un'azione personale splendida, in cui è bravo a superare tre uomini, portiere compreso, e insaccare a porta vuota. All'82' l'Islanda manda anche alle stelle un rigore con Sigurdsson ed è la pietra tombale sul match.

Nell'ultima gara della giornata è la Serbia a innestare subito le marce alte. Pronti-via e Mitrovic chiama Sommer alla grande parata per respingere un suo colpo di testa. Prove generali del gol che arriva un attimo dopo: sugli sviluppi del corner successivo, la palla torna tra i piedi di Tadic che crossa ancora per la testa dell'attaccante del Fulham, che questa volta batte il portiere crociato. Raggiunto il vantaggio, gli slavi lo legittimano con un possesso continuato che mette in seria difficoltà gli svizzeri, che riescono a destarsi solo al 31′ quando Zuber suggerisce per Dzemaili che chiama Stojkovic alla gran risposta. Gli svizzeri prendono coraggio, ma nel finale di tempo è ancora la Serbia a sfiorare il raddoppio con Tosic. Alla ripresa la musica cambia. La Svizzera entra con maggior decisione e al 52′ impatta il match con Xhaka che infila un diagonale di prima intenzione alle spalle di Stojkovic. Passano cinque minuti e Shaqiri sfiora l'incrocio lontano dal vertice destro dell'area.

Brasile-Costa Rica

Bonus e malus

GOL: Coutinho, Neymar

GOL SUBITI: Navas (-2)

ASSIST: Douglas Costa

AMMONITI: Neymar, Coutinho, Acosta

Voti e pagelle

Da Fantagazzetta – Brasile (4-2-3-1): Alisson 6, Fagner 5,5, Miranda 6, Thiago Silva 6, Marcelo 6,5; Casemiro 5,5, Paulinho 5,5 (67’ Firmino 6,5); Willian 5 (46’ Douglas Costa 6,5), Coutinho 7,5, Neymar 7; Gabriel Jesus 5,5 (92’ Fernandinho sv) All. Bacchi 6,5. Costa Rica (3-4-3): Navas 7, Acosta 5,5, Gonzalez 5, Duarte 5,5; Gamboa 6 (75’ Calvo 5,5), Borges 5, Guzman 5,5 (82’ Tejeda sv), Oviedo 5,5; Venegas 5, Urena 5 (54’ Bolaños 5,5), Bryan 5,5 All. Ramírez 5,5

Nigeria-Islanda

Bonus e malus

GOL: Musa (2)

GOL SUBITI: Halldorsson (-2)

RIGORI SBAGLIATI: Sigurdsson (-3)

ASSIST: Moses

AMMONITI: Idowu

Voti e pagelle

Da Fantagazzetta – Islanda (4-4-2): Halldorsson 5.5, Saevarsson 6, Arnason 5, R. Sigurdsson 5 (65′ Ingason 6), Magnusson 6; Gislason 5.5, Gunnarsson 5.5 (87′ Skulason s.v.), G. Sigurdsson 5.5, Bjarnason 5.5; Bodvarsson 5.5 (71′ Sigurdarson 6), Finnbogason 5.5. All.: Hallgrimsson 5. Nigeria (3-5-2): Uzoho 6; Balogun 6.5, Troost-Ekong 6, Omeruo 6; Moses 6.5, Obi Mikel 6, Ndidi 6.5, Etebo 6 (90′ Iwobi s.v.), Idowu 5.5 (46′ Ebuehi 5.5); Musa 7.5, Iheanacho 5.5 (85′ Ihenacho s.v.). All.: Rohr 7.

Serbia-Svizzera

Bonus e malus

GOL: Xhaka, Mitrovic

GOL SUBITI: Stojkovic (-1), Sommer (-1)

ASSIST: Tadic

AMMONITI: Milinkovic-Savic, Milivojevic, Matic

Voti e pagelle