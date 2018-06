A neanche 24 ore dalla disfatta dell'Argentina, il Brasile soffre ma regala una gioia ai propri tifosi nel secondo match con la Costa Rica. Serviva una vittoria alla Selecao per scrollarsi di dosso le critiche e per conquistare i primi tre punti in un girone particolarmente difficile, e vittoria è arrivata dopo una partita giocata bene solo a sprazzi: soprattutto nel secondo tempo, dopo gli ingressi di Douglas Costa e Firmino. Nell'ultimo match del gruppo E, Neymar e compagni giocheranno contro la temibile Serbia. La Costa Rica invece saluta la Russia e torna a casa.

La gabbia per Neymar

Dopo il pareggio con la Svizzera, il Brasile cerca la prima vittoria contro la squadra sulla carta più debole del gruppo E. Il commissario tecnico Tite si affida al solito 4-3-3, con il tridente Neymar, Gabriel Jesus, Coutinho. La Costa Rica sceglie invece per una tattica prudente: difesa imbottita di uomini, centrocampo aggressivo (anche troppo su Neymar) e il solo Ureña a battagliare con Thiago Silva e Miranda.

Per venti minuti buoni, il Brasile sonnecchia e gioca in pantofole. Molto lenta nel far girare il pallone, la squadra verdeoro soffre il pressing dell'avversario e rischia anche di andar sotto al tredicesimo quando Gamboa galoppa sulla destra e serve nel mezzo Celso Borges: destro di prima intenzione fuori di poco. Qualcosa di meglio i brasiliani riescono a fare dalla mezz'ora in avanti. Ritmi meno sincopati, maggior movimento e pressione costante sulla difesa. Niente di eccezionale per la Selecao, che infatti torna negli spogliatoi sullo 0 a 0 e senza aver mai impensierito seriamente Keylor Navas.

Coutinho sblocca il match

Al rientro in campo il "professor" Tite getta nella mischia Douglas Costa al posto di William: uno dei due giocatori peggiori del primo tempo, insieme a Gabriel Jesus. L'attaccante del City è però quello che suona la carica dopo pochi secondi della ripresa, con uno colpo di testa che si schianta clamorosamente sulla traversa. La velocità dello juventino e il legno colpito sbloccano il Brasile che produce palle gol a ripetizione con Coutinho e con lo stesso Neymar: fermato da un superlativo Keylor Navas.

All'assedio gialloverde partecipa anche Firmino. L'inserimento del giocatore del Liverpool, al posto di Paulinho, è utile per aprire gli spazi ai compagni e liberare al tiro Neymar: vicino al bersaglio grosso al minuto 72. La stella del Paris Saint-Germain diventa protagonista anche poco dopo, quando si lascia cadere dopo un minimo contatto: un'azione che l'arbitro giudica da rigore, ma che il Var giustamente cancella per la simulazione del brasiliano. Nel primo dei sei minuti di recupero, il muro della Costa Rica crolla. Coutinho segna, Neymar lo imita al 96esimo e chiude il discorso. Il Brasile vince, respira, sale a quattro punti e "vede" gli ottavi di finale.