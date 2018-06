La Danimarca strappa solo un pari all'Australia, la Francia ipoteca il passaggio superando il Perù, attesa per Argentina-Croazia. Prosegue ed entra nel vivo il secondo turno del Mondiale con le gare del 21 giugno. Scopriamo più nel dettaglio gli esiti. L'avvio della Danimarca è subito bruciante. Passano 7 minuti ed è in vantaggio con Eriksen che sfrutta una sponda di Jorgensen e batte Ryan di sinistro. L'1-0 rassicura i danesi che provano a blindare il match con un buon possesso palla. Al 24′ una nuova occasione capita sulla testa di Jorgensen che spedisce alto. Alla mezz'ora, però, l'Australia prende coraggio e prova a opporsi alle avanzate avversarie ripartendo di slancio. Al 37′ i tentativi vengono premiati con il rigore concesso per mano di Poulsen. Sul dischetto si presenta nuovamente Jedinak che non sbaglia. Alla ripresa, resta deluso chi attende una reazione della Danimarca, è l'Australia a cercare la via della vittoria ma con poco successo.

Nel match delle 17, il Perù parte molto aggressivo, ma è la Francia a collezionare le occasioni migliori del primo tempo. Griezmann e Pogba ci provano dalla distanza calciando di poco a lato; al quarto d'ora di gioco, quindi, è ancora l'attaccante dell'Atletico Madrid a chiamare Gallese alla gran parata. Superata la mezz'ora, quindi, dopo un'occasione capitata sui piedi di Guerrero, sono i transalpini a passare in vantaggio meritatamente con Mbappé, abile a ribadire in rete una corta respinta del portiere su tiro di Giroud. Nella ripresa è ancora il Perù a partire con veemenza, ma la Francia fa buona guardia, si difende con ordine e riparte proprio con l'autore del gol, capace sempre di mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. Nell'ultimo quarto d'ora gli allenatori danno fondo ai cambi, ma il risultato resta fermo sull'1-0 per Deschamps.

Danimarca-Australia

Bonus e malus

GOL: Eriksen, Jedinak

GOL SUBITI: Schmeichel (-1), Ryan (-1)

ASSIST: Jorgensen

AMMONITI: Poulsen, Sisto

Voti e pagelle

Da Fantagazzetta – Danimarca (4-2-3-1): Schmeichel 6.5, Dalsgaard 6, Christensen 6, Kjaer 6.5, Larsen S. 5.5; Delaney 5, Schone 6; Poulsen 5 (dal 59′ Braithwaite 5.5), Eriksen 6.5, P. Sisto 6; Jorgensen 6.5 (dal 69′ Cornelius 6), Ct: Hareide 6. Australia (4-2-3-1): Ryan 6, Risdon 5.5, Sainsbury 6, Milligan 6, Behich 6.5; Mooy 6, Jedinak 7; Leckie 6.5, Rogic 6.5 (dal 82′ Irvine sv), Kruse 5.5 (dal 69′ Arzani 6.5); Nabbout 6 (dal 75′ Juric 5.5), Ct: Van Marwijk 6.5.

Francia-Perù

Bonus e malus

GOL: Mbappé

GOL SUBITI: Gallese (-1)

AMMONITI: Matuidi, Pogba, Guerrero, Aquino

Voti e pagelle

Da Fantagazzetta – Francia (4-3-3): Lloris 6.5, Pavard 6, Varane 6, Umtiti 5.5, Hernandez 6; Matuidi 5.5, Kantè 6.5, Pogba 6.5 (89’ N’Zonzi s.v.); Griezmann 6 (80’ Fekir s.v.), Giroud 6.5, Mbappè 6.5 (74’ Dembele 6). CT Deschamps 6.5. Perù (4-2-3-1): Gallese 5.5, Advincula 6.5, Ramos 5.5, Rodriguez 5 (46’ Santamaria 6), Trauco 5.5; Yotun 5.5 (46’ Farfan 6), Aquino 6.5; Carrillo 6.5, Cueva 5 (82’ Ruidiaz s.v.), Flores 5.5; Guerrero 6. CT Gareca 5.5

