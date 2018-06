Alla fine Danimarca e Australia si dividono la posta in palio e si portano a casa un punto a testa. Un pareggio che soddisfa di più la Danimarca che dopo il successo con il Perù fa un altro piccolo passo verso gli ottavi di finale. Per l'Australia un pareggio che potrebbe servire a poco visto che davanti ha gli scandinavi e la Francia – impegnata questo pomeriggio contro i sudamericani. Alla rete di Eriksen – splendida per fattura – ha risposto Jedinak su rigore dopo intervento del VAR per un tocco di mano in area.

La Danimarca prova a sfruttare il vantaggio ottenuto contro il Perù nel match inaugurale del suo Mondiale, con una vittoria di misura per 1-0 che le ha permesso di gustarsi la vetta del girone. Dove c'è anche la temibile Francia, assoluta favorita per il primo posto, che verrà incontrata nell'ultimo match della prima fase. Vincere contro l'Australia vorrebbe dire affrontare i transalpini con gli ottavi già in tasca e non sarebbe poco. Per i ‘Canguri', al contrario è fondamentale vincere per sperare in qualcosa di positivo.

Pronti via, Danimarca avanti

Ma è subito la nazionale guidata dal ct Hareide ad aprire le danze della partita dopo soli 4 minuti quando Eriksen alla prima vera occasione da gol non sbaglia: dal limite chiude al volo con il sinistro un cross perfetto e supera l'incolpevole Ryan. Un break che mette subito alle corde ancor più l'Australia che si riversa in avanti senza però trovare gloria.

Il VAR in aiuto dell'Australia

Gli scandinavi mantengono in mano il match senza mai soffrire: il 4-3-3 nordico riesce ottimamente nel possesso e nel fraseggio costringendo l'Australia a correre molto e spesso a vuoto. Fino al 38′ quando ci pensa il VAR a decretare un rigore – corretto – per fallo di mano a favore dell'Australia. Dal dischetto Jedinak non sbaglia e fulmina Schmeichel per l'1-1 con cui si chiude il primo tempo.

Ripresa sotto tono

La ripresa inizia ancora una volta nel segno della Danimarca che prova a spingere sull'acceleratore e a sorprendere l'Australia, più attenta e guardinga nel non sciupare un pareggio sofferto. Il tiro di Pione Sisto al 51′ viene ribattuto dalla difesa avversaria e il risultato non cambia. Poi, sia Hareide che van Marwijk procedono ai cambi di rito per dar fiato a chi ha già speso molto e immettere forze fresche in campo.

Al 71′ ci prova l'Australia a creare un po' di patemi d'animo al portiere danese Schmeichel grazie ad Aaron Mooy che si crea lo spazio per raccogliere un passaggio al limite dell'area e lascia partire un tiro che termina di un soffio sopra la traversa. Ma è un fuoco di paglia. La gara non si sblocca più e Danimarca e Australia si accontentano di un pareggio che sorride più agli scandinavi.