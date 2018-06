La Francia rischia ma fa bottino pieno, male l'Argentina all'esordio fermata sul pari. Questi i risultati delle prime due gare del pomeriggio Mondiale del 16 giugno. La tecnologia viene in soccorso dei transalpini nel successo sull'Australia (i top e i flop di Francia-Australia). Un 2-1 determinato dal rigore – poi realizzato da Griezmann – che l'arbitro Cunha assegna alla Francia con l'aiuto del Var e dalla goal line technology che ha permesso di accertare il superamento della linea per il pallone carambolato su Pogba e poi sulla traversa. In mezzo il pari ancora su rigore realizzato dal Socceroos Jedinak, a quattro minuti dal vantaggio francese.

1-1 il finale tra Argentina e Islanda, a margine di una partita in cui la formazione di Sampaoli ha paventato grosse pecche sul piano tattico e un gioco tutt'altro che convincente. Non hanno mancato di suscitare dubbi le scelte del ct, che ha escluso Fazio preferendogli Rojo e si è affidato a Biglia, nonostante un Banega più in palla. Nonostante le difficoltà, al quarto d'ora l'Argentina passa in vantaggio con Aguero, bravo a raccogliere un pallone vagante in area e a monetizzarlo al meglio. Ma il vantaggio dura poco perché al 19′ Sigorsson scodella un grande cross dalla destra, Caballero anticipa Bjarnason, ma sulla respinta è Finbogasson a ribadire il pallone in rete. L'Islanda è attenta ed erge una gabbia attorno a Messi che non trova mai lo spunto giusto e nel secondo tempo si fa ipnotizzare da Halldorsson (ecco chi è il portiere-regista) dagli undici metri sbagliando il quarto rigore su otto in nazionale.

Avvio vibrante tra Perù e Danimarca. Nel primo tempo la prima conclusione è del peruviano Carillo a cui risponde in tuffo Schmeichel. La replica dei danesi arriva al 20′ con Delaney che batte di poco alto sulla traversa. Alla mezz'ora ci prova Farfàn, ma Kjaer è determinante con l'intervento a deviare in angolo. A poco dall'intervallo, l'episodio che potrebbe cambiare volto al match: Poulsen aggancia Cueva in area di rigore con l'arbitro che assegna la massima punizione aiutato dal Var. Sul dischetto si presenta lo stesso Cueva che spedisce in curva. Alla ripresa il Perù è deciso a riprendersi quanto sperperato: Farfàn si rende ancora pericolo, Flores strozza un tiro da due passi e la Danimarca cala la beffa. Poco prima dell'ora di gioco, Eriksen in ripartenza lavora un pallone perfetto per Poulsen che non sbaglia davanti a Gallese.

Francia-Australia

Bonus e malus

GOL: Griezmann, Pogba, Jedinak

GOL SUBITI: Lloris (-1), Ryan (-2)

ASSIST: Giroud

AMMONITI: Tolisso, Leckie, Risdon, Behich

Voti e pagelle

Da Fantagazzetta – Francia (4-3-3): Lloris 6; Pavard 5, Varane 6, Umtiti 4.5, Hernandez 6.5; Tolisso 4.5 (78′ Matuidi s.v.), Kanté 6.5, Pogba 6.5; Dembelé 5 (70′ Fekir 6), Griezmann 6.5 (70′ Giroud 6.5), Mbappé 6. Ct: Deschamps 6. Australia (4-2-3-1): Ryan 6; Risdon 5, Sainsbury 6.5, Milligan 6, Behich 5; Mooy 7, Jedinak 6.5; Leckie 6.5, Rogic 5.5 (71′ Irvine 6), Kruse 5.5 (84′ Arzani s.v.); Nabbout 5 (64′ Juric 5.5). Ct: Van Marwijk 6.

Argentina-Islanda

Bonus e malus

GOL: Aguero, Finnbogason

GOL SUBITI: Caballero (-1), Halldorsson (-1)

RIGORE PARATO: Haldorsson (+3)

RIGORE SBAGLIATO: Messi (-3)

Voti e pagelle

Da Fantagazzetta – Argentina (4-2-3-1): Caballero 5; Salvio 6, Otamendi 6, Rojo 5.5, Tagliafico 6; Mascherano 6.5, Biglia 5 (54′ Banega 5.5); Meza 6 (84′ Higuain s.v.), Messi 5, Di Maria 5 (75′ Pavon 6); Agüero 6.5. All.: Sampaoli 4.5. Islanda (4-4-1-1): Halldorsson 7.5; Saevarsson 6.5, Arnason 7, R. Sigurdsson 6.5, Magnusson 6; J. Gudmundsson 6 (63′ Gislason 6), Gunnarsson 6.5 (76′ Skulason 6), Hallfredsson 7, Bjarnason 6; G. Sigurdsson 6.5; Finnbogason 6.5 (88′ Sigurdarson s.v.). All.: Hallgrímsson 7.

Perù-Danimarca

Bonus e malus

GOL: Poulsen

GOL SUBITI: Gallese (-1)

ASSIST: Eriksen

RIGORE SBAGLIATO: Cueva (-3)

AMMONITI: Tapia

Voti e pagelle

