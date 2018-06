Un giorno probabilmente realizzerà un film su se stesso e racconterà di quando nella proibitiva sfida dei Mondiali contro l'Argentina ha parato un rigore a Leo Messi, alzando un muro davanti alla porta dell'Islanda. Già perché, Hannes Halldórsson di "ciak" se ne intende visto che, oltre a difendere i pali della nazionale islandese, nella vita di tutti i giorni di professione fa il regista. Regista di successo, e portiere che entra nella storia dell'Islanda dello sport grazie alle parate che hanno permesso alla squadra nordeuropea di conquistare un pareggio contro i vicecampioni del mondo.

Hannes Thor Halldórsson para rigore a Messi e fa sognare l'Islanda ai Mondiali

Il classe 1984 Hannes Thór Halldórsson non dimenticherà mai Argentina-Islanda. Nessun timore reverenziale per il portiere al cospetto di Aguero, Messi e delle stelle dell'Albiceleste e grande sicurezza trasmessa a tutti i compagni di reparto. Oltre agli interventi di routine, incolpevole sul gol del Kun, Halldórsson ha conquistato la scena nella ripresa parando un rigore nientemeno che a Leo Messi. Una parata che ha salvato l'1-1 firmato da Finnbogason, con il numero 1 islandese che nel finale si è ripetuto su un pericoloso tiro cross proveniente dalla sinistra.

La storia di Halldórsson, il portiere che di professione fa il regista

Doti fisiche e atletiche non indifferenti per un ragazzone alto 193 centimentri che sin da giovane aveva dimostrato di essere un buon portiere. Difficile però in Islanda sostenersi con il calcio e allora ecco la carriera alla regia: dal primo corto con gli amici, fino alle produzioni prestigiose che gli hanno permesso di mettersi in proprio realizzando importanti video per spot musicali, pubblicità, documentari e anche per una clip per l'Eurovision Song Contest. Molto stimato in patria, Halldórsson non ha mai smesso di lavorare, considerando il calcio, come molti altri suoi compagni di nazionale la seconda attività.

Halldórsson, gli infortuni, la lotta con l'obesità e la svolta con l'Islanda

In giovane età Halldórsson ha rischiato di dire addio alla sua passione per il calcio. Prima a causa di un infortunio al dito, a seguito di una caduta mentre registrava un video, e poi di una serie di problemi alla spalla nati per un incidente con lo snowboard. Dopo un intervento chirurgico alla spalla, il portiere ha provato a ritrovare il campo, senza fortuna fino al 2007. Diventato un peso extralarge da più di 105 chili, Halldórsson ha deciso di dare una svolta alla sua vita, rimettendosi in forma. Ecco allora la chance offertagli da un amico nella terza divisione islandese, e poi l'avventura in Olanda con il Nec.

La consacrazione all'Europeo e ora il Mondiale per Halldórsson

In Francia Halldórsson è uno dei migliori giocatori del torneo, confermandosi uno dei punti di forza della sorprendente Islanda. E' lui il portiere con più parate del torneo, ben 27 capace di disinnescare un rigore al serbo Dragovic nella sfida decisiva, intuendo poi senza bloccarlo il tentativo dal penalty di Rooney nell'impresa con l'Inghilterra. Ora l'exploit Mondiale per un portiere che potrà sicuramente realizzare un gran film raccontando la sua incredibile storia.