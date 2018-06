Cristiano Ronaldo chiama, Messi non risponde. Dopo la tripletta del portoghese, che è già capocannoniere del Mondiale ed è diventato uno dei quattro calciatori capaci di segnare in quattro Mondiali consecutivi, si aspettava la risposta dell’argentino che invece ha fallito un calcio di rigore. Un errore pesante, che potrebbe costare carissimo all’Argentina, che è in un girone molto complicato e che rischia di finire, dopo l’1-1 con l’Islanda, già in un mare di polemiche.

Messi non è un rigorista infallibile, spesso, considerata la sua grandezza, dal dischetto ha sbagliato, forse perché è troppo emotivo. L’argentino ne ha calciati 103 di rigori, ne ha falliti 24 e realizzati 79. La media è alta, comunque, ma per un fenomeno, che viene paragonato a Maradona (che era in tribuna a Mosca) e Pelé non è il top. Ai tanti trofei vinti con il Barcellona fanno sempre da contraltare, nella sua luminosa carriera, le tante delusioni con la nazionale argentina, con cui ha perso tre finali di fila tra il 2014 e il 2016, tra Mondiali e Coppa America.

Fino a quello di oggi l’errore più eclatante della ‘Pulce’ dal dischetto era quello della semifinale di Champions League tra Barcellona e Chelsea, stagione 2011-2012, errore grave perché il Chelsea, anche con tanta fortuna, passò il turno. Con il Barcellona ha fallito quattro degli ultimi sette rigori calciati, l’ultimo lo aveva sbagliato contro l’Espanyol, nel derby di Coppa del Re a fine gennaio. Glielo parò Diego Lopez, ex di Milan e Real, che fu il primo a parargli un calcio di rigore più di dieci anni fa, in un match di Coppa del Re tra catalani e Villarreal. Il penalty ai Mondiali gliel’ha neutralizzato Hannes Thor Halldorsson, portiere trentaquattrenne che ha intuito la conclusione e così ha già conquistato un posto importante nella storia di Russia 2018.