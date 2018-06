L'Uruguay inizia bene ma col fiatone, l'Iran conquista una storica vittoria e la Spagna rischia con il Portogallo. Questi i risultati delle gare Mondiali del 15 giugno, che ha visto completarsi il girone A dopo Russia-Arabia Saudita di ieri e andare in scena l'intero primo turno del raggruppamento B. Qualche rischio e tanta fatica per l'Uruguay che batte l'Egitto all'ultimo respiro. Decide una rete al 90′ di Gimenez sugli sviluppi di un calcio d'angolo (una gioia che fa esultare senza stampelle Tabarez). In precedenza la squadra di Cuper, con Salah in panchina per tutto il match, era stata capace di imbavagliare Suarez e Cavani, non riuscendo mai a sfondare nell'altra metà campo. I sudamericani, dal canto loro, hanno innalzato un muro con Godin, Gimenez e Caceres, ma hanno fatto molta fatica a trovare trame di gioco degne di questo nome.

La manovra orchestrata da Vecino e Bentancur è stata a lungo lenta e prevedibile, con i due bomber che si sono fatti ipnotizzare da El Shenawy (Suarez) o respingere dal palo (Cavani). Beffa mondiale per il Marocco, che schiera il talento di Ziyech e Harit dall'inizio per una partenza sprint. I nordafricani ci provano, ma l'Iran fa buona guardia e riparte in contropiede con veloci trame ben orchestrate dal tecnico Queiroz. Al 44′ una doppia parata di El Kajoui rimanda solo di un tempo lo svantaggio che arriva nel finale, a tempo ampiamente scaduto, per effetto dell'autogol di Aziz Bouhaddouz. E pensare che proprio nell'ultimo quarto d'ora di tempo regolamentare erano stati i marocchini a rendersi nuovamente pericolosi.

Nell'ultimo appuntamento della giornata è subito vibrante la partenza di Portogallo e Spagna. Sono i lusitani a portarsi in vantaggio dopo 4′ con il rigore conquistato e realizzato da Cristiano Ronaldo. Gli spagnoli sbandano, rischiano di subire il raddoppio su due occasioni d'oro sprecate da Guedes (che si merita i rimproveri di CR7), ma al 29′ rialza la testa con il pari strepitoso di Diego Costa. Prima dell'intervallo è Isco a far tremare la parte interna della traversa, ma al 43′ è di nuovo il Portogallo a portarsi avanti con Cristiano che sfrutta un assist di Guedes, che si fa perdonare, e una "paperona" di De Gea. Alla ripresa, partenza furente della nazionale di Hierro che la ribalta subito con un uno-due mortifero di Costa e Nacho tra il 55′ e il 58′. Nel finale poi è ancora CR7 a riprenderla in un pirotecnico 3-3. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata a bonus e malus dei match, oltre alle pagelle della giornata.

Egitto-Uruguay

Bonus e malus

GOL: Gimenez

GOL SUBITI: El Shenawy (-1)

ASSIST: Sanchez

AMMONITI: Morsy, Hegazy

Voti e pagelle

Da Fantagazzetta – Egitto (4-2-3-1): El Shenawy 7; Fathi 7, Ali Gabr 6, Hegazi 6.5, Abdel Shafy 6; Hamed 6.5 (dal 50′ Morsy 6), Elneny 5.5; Warda 5.5 (dall'83' Sobhy S.V.), El Said 6, Trezeguet 5.5; Mohsen 5.5 (dal 63′ Kahraba 5.5). All.: Hector Cuper 6. Uruguay (4-4-2): Muslera 6; Varela 6, Godin 6.5, Gimenez 7, Caceres 5.5; Nandez 6 (dal 58′ Sanchez 6.5), Bentancur 6, Vecino 6 (dall'87' Torreira S.V.), De Arrascaeta 5.5 (dal 59′ Rodriguez 5.5); Suarez 4.5, Cavani 6.

Marocco-Iran

Bonus e malus

AUTOGOL: Bouhaddouz (-2)

GOL SUBITI: El Kajoui (-1)

AMMONITI: Shojaei, El Ahmadi, Jahanbakhsh, Ansarifard

Voti e pagelle

Da Fantagazzetta – Marocco (4-2-3-1): El Kajoui 7; Hakimi 6, Benatia 6,5, Saiss 6,5, Harit 6 (82’ Da Costa sv); El Ahmadi 5,5, Belhanda 5,5; Boussoufa 5,5, Ziyech 6, N. Amrabat 5,5 (76’ S. Amrabat 5,5); El Kaabi 6 (76’ Bouhaddouz 4) All. Hervé Renard 5,5. Iran (4-4-1-1): Beiranvand 7,5, Rezaeian 6, Cheshmi 6,5, Hajisafi 6, Pouraliganji 6; Jahanbakhsh 5,5 (84’ Ghoddos sv), Shojaei 5 (67’ Mehdi Taremi 5,5), Amiri 5,5, Ebrahimi 6,5 (80’ Hosseini sv); Ansarifard 5,5; Azmoun 5 All. Carlos Queiroz 7

Portogallo-Spagna

Bonus e malus

GOL: Cristiano Ronaldo (3), Diego Costa (2), Nacho

GOL SUBITI: Rui Patricio (-3), De Gea (-3)

ASSIST: Guedes, Busquets

AMMONITI: Fernandes, Busquets

Voti e pagelle

Da Fantagazzetta – Portogallo (4-2-3-1): Rui Patricio 6; Cedric 5, Pepe 5,5, Fonte 5, Guerreiro 6; William Carvalho 6, Moutinho 5; Bernardo Silva 4,5 (69’ Quaresma 6), Bruno Fernandes 6 (68’ Joao Mario 6), Guedes 5 (80’ André Silva sv); Cristiano Ronaldo 8,5. All.: Fernando Santos 6. Spagna (4-2-3-1): De Gea 4; Nacho 6,5, Ramos 6, Piqué 5, Jordi Alba 6; Busquets 6,5, Koke 5,5; David Silva 6 (86′ Lucas Vazquez sv), Isco 7, Iniesta 6,5 (70’ Thiago Alcantara 6); Diego Costa 7,5 (77’ Aspas 6). All.: Hierro 6,5.