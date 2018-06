Incredibile finale tra Marocco e Iran nella prima partita del Girone mondiale che vede impegnate questa sera Portogallo e Spagna nel primo confronto d'alta quota in Russia. Tra la nazionale africana e quella asiatica, determinanti sono stati i minuti di recupero visto che l'Iran è riuscito nel colpaccio segnando la rete decisiva al 95′, grazie ad una incredibile autorete di Bouhaddouz che ha infilato di testa la propria porta.

Minuti finali ancora decisivi. Così come era accaduto nel match d'esordio mondiale tra Russia e Arabia Saudita, e così come si era replicato nella sfida tra l'Egitto e l'Uruguay ancora una volta i minuti conclusivi sono stati fondamentali anche in Marocco-Iran. La nazionale ospitante aveva ‘sfondato' il muro saudita dilagando nel recupero con un finale da ‘manita', mentre la Nazionale sudamericana aveva fatto esultare Tabarez con Gimenez oltre il 90′.

Bouhaddouz condanna il Marocco. Adesso, questo pomeriggio è toccato all'Iran festeggiare, al 95′ minuto, dopo una partita in cui il Marocco ha avuto le occasioni migliori, dominando a grandi tratti l'incontro. Un successo rocambolesco che ha permesso alla nazionale asiatica di strappare tre punti importantissimi in quella che probabilmente sarà l'unica possibilità di fare risultato.

Iran, successo oltre ogni pronostico. Per il Marocco, favorito alla vigilia e durante un match in cui ha dimostrato un calcio migliore, uno smacco colossale. L'ultima sconfitta del Marocco risaliva allo scorso giugno, nella sfida persa contro il Camerun 1-0. Poi, una serie di incontri sempre positivi per la nazionale africana che si è presentata in Russia con la giusta concentrazione per fare bella figura nel girone in cui le favorite per la qualificazione sono Portogallo e Spagna.

Per l'Iran, i pronostici erano meno sorridenti, con risultati più altalenanti verso il cammino Mondiale e con una vigilia ‘rovinata' anche dal problema delle scarpe all'ultimo momento non fornite dalla Nike per le sanzioni USA verso il governo di Teheran.

Tabellino del match

MAROCCO-IRAN 0-1

MARCATORI: 94’ Bouhaddouz (aut.)

MAROCCO (4-2-3-1): El Kajoui; Hakimi, Benatia, Saiss, Harit (82’ Da Costa); El Ahmadi, Belhanda; Boussoufa, Ziyech, N. Amrabat (76’ S. Amrabat); El Kaabi (76’ Bouhaddouz) All. Hervé Renard

IRAN (4-4-1-1): Beiranvand, Rezaeian, Cheshmi, Hajisafi, Pouraliganji; Jahanbakhsh (84’ Ghoddos), Shojaei (67’ Mehdi Taremi), Amiri, Ebrahimi (80’ Hosseini); Ansarifard; Azmoun All. Carlos Queiroz