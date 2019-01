Il Napoli supera la Lazio e approfitta del colpo a vuoto dell'Inter, Fiorentina e Sampdoria si dividono la posta in palio. Sono questi i principali risultati delle gare della 20a giornata di serie A disputate di domenica. Al San Paolo i partenopei dominano già dal primo tempo e vanno all'intervallo sul 2-0 con la prima rete stagionale di Callejon e Milik che si conferma miglior marcatore di Ancelotti; si ferma a Immobile, invece, il tentativo di rimonta della Lazio nel secondo. Finisce 3-3 la sfida tra viola e blucerchiati: di Pezzella il gol decisivo a tempo scaduto, in precedenza doppio Muriel per Pioli, doppio Quagliarella (in gol da 10 partite di fila) e Ramirez per Giampaolo.

Guardando agli altri match, l'Atalanta seppellisce il Frosinone per 5-0 (Mancini e poker di Zapata), 1-1 il derby emiliano tra Spal e Bologna (a Palacio risponde Kurtic), 2-2 tra Cagliari ed Empoli (Pavoletti e Farias per i sardi, Di Lorenzo e Zajc per i toscani). Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali dei match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Napoli-Lazio

Voti e pagelle

Napoli: Meret (6,5 dalla Gazza e 7 dal Corriere), Albiol (5,5 e 6,5), Maksimovic (6 e 6,5), Malcuit (6 e 6,5), Mario Rui (6,5), Diawara (6,5), Ruiz (7 e 7,5), Zielinski (6,5 e 7), Callejon (7), Mertens (6,5 e 6), Milik (7,5 e 8), Verdi (6). Lazio: Strakosha (5 e 6,5), Acerbi (5 e 6), Bastos (5 e 5,5), Luiz Felipe (5,5 e 6), Lukaku (5 e 5,5), Patric (6), Radu (5,5), Correa (6,5), Leiva (5,5 e 5), Lulic (5,5), Milinkovic-Savic (5,5 e 6), Parolo (5 e 5,5), Immobile (6,5 e 7), Luis Alberto (6 e 5).

Fiorentina-Sampdoria

Voti e pagelle

Fiorentina: Lafont (6), Biraghi (5,5 e 6), Milenkovic (5,5 e 5), Pezzella (7), Vitor Hugo (4,5 e 5,5), Chiesa (7), Dabo (6), Fernandes (4), Gerson (6 e 6,5), Veretout (7), Muriel (8 e 9), Simeone (5). Sampdoria: Audero (6), Andersen (6), Murru (5 e 6), Sala (5), Tonelli (5,5 e 6), Ekdal (5,5 e 6), Jankto (5,5 e 6), Praet (6 e 5,5), Ramirez (7,5 e 6,5), Saponara (6,5), Caprari (5 e 4,5), Defrel (5,5 e 5), Gabbiadini (6), Quagliarella (8 e 7,5).

Frosinone-Atalanta

Voti e pagelle

Frosinone: Sportiello (6), Brighenti (4 e 5), Ghiglione (4,5), Goldaniga (4 e 4,5), Krajnc (4 e 5), Molinaro (5), Beghetto (4,5 e 5), Cassata (5 e 5,5), Chibsah (5), Maiello (4,5 e 5), Valzania (4,5 e 5,5), Campbell (4 e 5), Pinamonti (6 e 5,5). Atalanta: Berisha (6), Castagne (6,5), Djimsiti (6,5), Hateboer (6 e 7), Mancini (7), Toloi (6,5 e 6), De Roon (6 e 6,5), Kulusevski (6), Pasalic (7,5 e 7), Pessina (7,5 e 6,5), Gomez (7 e 6,5), Ilicic (5,5 e 6), Zapata (9).

Spal-Bologna

Voti e pagelle

Spal: Viviano (6,5), Bonifazi (6,5 e 5,5), Felipe (6), Vicari (5), Cionek (6 e sv), Fares (5,5), Kurtic (7), Lazzari (6,5), Missiroli (6), Schiattarella (6), Valdifiori (6 e 5,5), Antenucci (6,5 e 7), Petagna (6). Bologna: Skorupski (6,5 e 6), Calabresi (5,5), Danilo (7), Dijks (7), Helander (5,5 e 6), Poli (6), Pulgar (6,5), Soriano (6,5 e 7,5), Svanberg (6), Orsolini (6), Palacio (7 e 7,5), Sansone (6,5 e 7), Santander (sv e 6).

Cagliari-Empoli

Voti e pagelle

Cagliari: Cragno (5,5), Faragò (5,5 e 6), Pisacane (6 e 6,5), Romagna (6), Srna (6 e 7), Barella (4 e 5), Birsa (7 e 6,5), Bradaric (sv e 6), Cigarini (5 e 5,5), Ionita (6,5 e 7), Joao Pedro (5 e 5,5), Padoin (5,5 e 6), Farias (6,5), Pavoletti (6,5 e 7). Empoli: Provedel (6 e 5,5), Di Lorenzo (6,5 e 7), Pasqual (6 e 6,5), Rasmussen (6), Silvestre (6 e 5,5), Veseli (4), Acquah (5 e 6,5), Brighi (5 e 5,5), Traoré (6,5), Ucan (6), Zajc (6,5 e 7), Caputo (6 e 5), Rodriguez (6).

Roma-Torino

Voti e pagelle

Roma: Olsen (5,5), Fazio (6,5 dalla Gazza e 6 dal Corriere), Karsdorp (6,5 e 6), Kolarov (7 e 6,5), Manolas (6), Cristante (6,5 e 6), Pellegrini (7), Zaniolo (7,5), Dzeko (5,5 e 5), El Shaarawy (7,5 e 7), Kluivert (5,5), Schick (6). Torino: Sirigu (6,5), Aina (6 e 6,5), Ansaldi (7,5 e 7), De Silvestri (5,5), Djidji (6 e 5,5), Lyanco (5,5 e 5), Nkoulou (6), Parigini (6,5 e 5,5), Rincon (6,5 e 6), Belotti (6,5 e 5,5), Iago Falque (5), Zaza (5,5 e 6), Edera (5,5 e sv).

Udinese-Parma

Voti e pagelle

Udinese: Musso (6), Larsen (5,5 e 6,5), Nuytinck (5,5), Opoku (5 e 5,5), Troost-Ekong (5,5), Behrami (5,5 e 6), D'Alessandro (5), De Paul (5,5 e 5), Fofana (5 e 6), Lasagna (5,5 e 5), Machis (6), Okaka (6 e 6,5). Parma: Sepe (7 e 6,5), Alves (6), Bastoni (6,5 e 5,5), Iacoponi (6), Barillà (6), Biabiany (6 e 5,5), Deiola (6,5 e 5,5), Kucka (6), Stulac (7 e 6,5), Gervinho (7,5 e 7), Inglese (6,5 e 6).

Inter-Sassuolo

Voti e pagelle

Inter: Handanovic (7,5), Asamoah (5,5), D'Ambrosio (6 e 5,5), De Vrij (5,5), Skriniar (6,5), Brozovic (5,5), Joao Mario (5), Nainggolan (5,5), Perisic (5,5 e 5), Vecino (6 e 5), Icardi (5 e 4,5), Politano (6). Sassuolo: Consigli (6,5), Lirola (5,5 e 6,5), Magnani (6 e 7), Peluso (6,5), Rogerio (6 e 5,5), Boateng (7), Bourabia (6 e 5,5), Djuricic (5,5), Duncan (7 e 6,5), Locatelli (6 e 6,5), Sensi (6,5), Berardi (6 e 6,5), Boga (6,5 e 7).