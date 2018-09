La sosta per le nazionali, per la nuova ed inedita Nations League è un momento, il primo della lunga, interminabile stagione, nel quale potersi fermare per un po’, rivedere ciò che non funziona e mettere insieme un piccolo, parzialissimo bilancio. Un bilancio che, al momento, vede la Juventus prima in classifica con le inseguitrici, le altre big, già in affanno alla terza giornata. Nulla di nuovo sotto il sole, dunque con la ‘Vecchia Signora’ regina, come ormai da sette anni, del campionato ed indiscussa favorita di questa 117esima edizione della nostra Serie A.

Ma se la difesa non convince ancora al 100% con tre gol incassati in altrettante giornate, l’attacco, al netto del digiuno italiano di Cristiano Ronaldo, pare funzionare a meraviglia con 7 gol all’attivo, la palma di squadra che crossa di più in Italia, con 40 traversoni a referto, che ottiene più corner, 21, che realizza più passaggi chiave, tocchi che portano al tiro, 17.3 per match, e che calcia con maggiore frequenza in porta.

Prime cinque: CR7 e la Juve in testa, Napoli secondo

Già, calcia con maggiore frequenza in porta mettendo a sistema tutta la mole di gioco prodotta ma anche sfruttando le enormi potenzialità a disposizione di mister Allegri in attacco. Basti pensare, tanto per dare la reale immagine della forza di fuoco dei bianconeri, al reparto offensivo juventino composto da Dybala, CR7, Douglas Costa, Mandzukic, Bernardeschi, Cuadrado e, nelle retrovie ma non troppo, Kean.

Un pacchetto avanzato da 365 milioni di euro, quasi quanto tutta la rosa del Napoli, e da 56 conclusioni totali in porta, di cui 30 nello specchio, 26 fuori con una media, grazie anche ai 17 tentativi dell’asso lusitano, a proposito con una conclusione ogni 10 giri di orologio, di 22 tentativi per gara.

Uno score impressionante con nessun’altra formazione, al momento, capace di tenere il passo della Juventus e superare quota 50.

Il Napoli, secondo, infatti, si ferma a quota 44, con Insigne che ci prova di più con 10 tiri totali, Roma e Atalanta si arrestano rispettivamente a quota 42 e 41 ‘shots’ e la Lazio, quinta, addirittura a -22 dalla capolista, non solo di classifica.

Seconda metà: sorprende l’Empoli, Inter decima

Analizzando la seconda parte delle prime 10 squadre di questa specifica graduatoria, poi, notiamo alcune sorprese in questo avvio di stagione. E sì perché se la Fiorentina di Pioli con 32 tentativi non meraviglia più di tanto per il suo nono posto, specie se si considerano le sole due gare a referto ed i sei punti messi in cascina, con ben 7 gol totali, la decima piazza dell’Inter con 30 tiri in tre sfide complessive fotografa il momento non proprio felicissimo, 3-0 di Bologna a parte, dei nerazzurri che risultano penultimi, fra le grandi di questo campionato, in questo specifico fondamentale sopra solo al Milan di Gattuso.

Una situazione però in evoluzione con i 3 punti di Bologna, con 14 conclusioni a fine gara, a restituire un po’ di ossigeno e convinzione alla banda Spalletti. Convinzione, ossigeno e voglia che, invece, non sembrano mancare a Empoli, Spal e Udinese capaci, nelle rispettive situazioni e con le proprie ‘etichette’, quella di neopromossa per i toscani, di squadra da salvezza per gli emiliani e da club rifondato per i friulani, di giocare un calcio gradevole, all’attacco e che produce, senza soluzione di continuità, tanti tiri verso lo specchio avversario: ben 33.