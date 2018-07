Potrebbe essere il Ronaldo Day. Dopo le ultime notizie che si sono rincorse nella serata di ieri quando al quartier generale del Real Madrid è stato convocato d'urgenza il procuratore del portoghese, Jorge Mendes da Florentino Perez, adesso ogni momento è quello buono per ricevere l'ufficialità del passaggio alla Juventus.

Tutto è pronto, i dettagli sembrano oramai archiviati, sia da un punto di vista tecnico che economico con tutte le parti in accordo completo. La Juventus, direttamente non ha mai commentato le voci, mentre il Real Madrid è rimasto impegnato a gestire la situazione dall'interno.

Ciò che è certo è che la Juventus ha presentato il suo piano, in cui ha coinvolto anche i vertici massini come la famiglia Elkann per determinare non solo le cifre di un affare immenso ma anche – e soprattutto – per dettare le garanzie necessarie. Non è un caso che il solo nome di Cristiano Ronaldo in bianconero abbia fatto schizzare le quote Juve in Borsa oltre il 7% in poche ore.

Un esempio – l'ultimo dei tanti – dell'impatto che Cristiano avrà sull'universo bianconero che attirerà attorno a sè ovvie montagne di sponsor e di aziende pronte ad investire sulla nuova avventura del Pallone d'Oro. Poi, ci sarà anche il campo con un Max Allegri che tace ma già starà segnando sulla propria lavagna come far giocare la propria squadra.

Intanto si susseguono gli indizi che portano Cristiano in Serie A. La casa cercata a Torino, le parole sibilline di Cr7 in tempi non sospetti all'indomani della vittoria in Champions League unite a vecchie dichiarazioni d'amore alla Juventus, le frasi di Lapo Elkann, il ‘silenzio' rumoroso di Marotta e adesso anche la mamma di Cristiano.

La signora Ronaldo, Maria Dolores dos Santos Aveiro ha pubblicato sui social network un post che ha scatenato le fantasie anche dei tifosi bianconeri meno caldi. "È quasi tutto pronto per domani" ha scritto sul proprio profilo ufficiale Instagram non aggiungendo altro. Ci hanno pensato i migliaia di tifosi juventini che hanno popolato il post di commenti di benvenuto a Cr7.