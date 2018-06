A meno due giorni dal Mondiale, proviamo a venire ulteriormente in soccorso delle vostre valutazioni per il Fantamondiale 2018 con un'altra lista di appunti da tenere a mente per possibili acquisti all'asta. Dopo i 10 colpi da non farsi sfuggire, oggi ci concentriamo sulle possibili scommesse a prezzi da discount. Quegli elementi che, oltre a permettere di far quadrare i conti, consentono anche di poter passare all'incasso in caso di possibile exploit.

I criteri di valutazione sono diversi e incrociano perlopiù le potenzialità, con il costo esiguo e le chance di trovare una maglia da titolare nel breve-medio termine. Non mancano, però, alcuni nomi di primo piano, sebbene meno reclamizzati alle nostre latitudini. Uno su tutti? Il messicano Lozano che apre la nostra carrellata. Prima di procedere con l'approfondimento, riepiloghiamo alcuni link utili di questa nostra guida giornaliera: alcuni suggerimenti sulle migliori piattaforme di gioco, i regolamenti più diffusi, nonché le principali liste e quotazioni.

Lozano (Messico)

Attaccante di primissimo livello che può fare le fortune dei messicani, come già fatto con il PSV Eindhoven. Nell'ultima stagione in Eredivisie, 17 gol e 11 assist, nonostante agisse da esterno, a volte lontano dalla porta. In nazionale opererà in posizione più centrale e potrebbe dare non poche soddisfazioni. Quotazione: 18

Milik (Polonia)

Ha recuperato dall'ennesimo brutto infortunio e ha tenuto vivo, quasi da solo, il sogno-scudetto del Napoli nelle ultime giornate di campionato. Abituato alla concorrenza, in nazionale deve fare i conti con quel "cannibale" d'area di rigore di Lewandowski. Agendo più largo e da seconda punta potrebbe sfruttare gli spazi aperti dal compagno di reparto. Quotazione: 14

Golovin (Russia)

Talento del CSKA Mosca, centrocampista offensivo con visione di gioco, buon fisico e un gran destro dalla distanza. Nell'ultimo torneo in patria cinque gol e quattro assist, due e uno in Europa League. Sulle sue tracce si è mossa la Juventus e il Mondiale potrebbe determinare la sua definitiva consacrazione. Quotazione: 12

Nandez (Uruguay)

Centrocampista di proprietà del Boca Juniors, classe '95, ha bruciato le tappe trovando una maglia da titolare con il Penarol a 18 anni e poi assicurandosi il passaggio alla Bombonera. Nell'ultimo anno quattro gol e un assist, con un sigillo determinante per l'esito di un Superclasico. Giocatore molto tecnico e di carattere, può fare la differenza nel vivo della manovra. Potrebbe strappare subito una maglia da titolare. Quotazione: 9

Cueva (Peru)

Centrocampista dai piedi buoni, in forza ai brasiliani del Sao Paulo, con cui si è messo in evidenza soprattutto per la qualità nel dettare il passaggio. Rigorista, specialista nei calci piazzati, potrebbe essere un valore aggiunto per il suo inserimento tra i centrocampisti "puri". Quotazione: 11

Mitrovic (Serbia)

Con il Fulham, in Championship (serie B inglese), ha centrato la porta 12 volte in 17 presenze trascinando la squadra sino ai play off promozione, poi vinti dall'Aston Villa. Con la Serbia ha subito inaugurato la spedizione mondiale con una tripletta in amichevole alla Bolivia. Un bigliettino da visita niente male per la prima punta meno reclamizzata (e con meno esperienza) tra le selezioni slave. Da tenere d'occhio! Quotazione: 13

Odriozola (Spagna)

Le non perfette condizioni di Carvajal hanno acceso i riflettori su questo esterno difensivo di proprietà della Real Sociedad. Classe '95, nell'ultima stagione ha collezionato 35 presenze in campionato, a fronte anche di quattro assist. La sua valutazione suggerisce di tenerlo in considerazione anche solo per completare le liste e chissà che non ci scappi una "plusvalenza". Quotazione: 2

Tagliafico (Argentina)

Difensore 25enne dell'Ajax, si è guadagnato sul campo la fiducia del commissario tecnico Sampaoli che lo ha imposto titolare nelle gare di preparazione al Mondiale. Esterno di qualità, accostato da alcuni a Zanetti (paragone non da poco), aveva cominciato la stagione all'Independiente, salvo poi passare in Olanda dove in cinque mesi ha collezionato 17 presenze, 1 gol e 2 assist. Quotazione: 4

Bentancur (Uruguay)

Lo juventino, nonostante il minutaggio non elevatissimo in bianconero, è riuscito ugualmente a convincere Tabarez a convocarlo e anche a dargli una maglia da titolare al fianco dell'altro "italiano" Vecino. Grande personalità, visione di gioco e numeri, potrebbe esaltarsi in una trequarti di piedi buoni, alle spalle di Cavani e Suarez. Valutazione ridotta molto interessante. Quotazione: 8

Armani (Argentina)

C'è chi giura che il portiere del River Plate, non più giovanissimo (è un classe '86), possa fare le scarpe alla più quotata concorrenza di Romero e Caballero. Del resto sia il primo con il Manchester United sia il secondo col Chelsea si sono appiattiti da tempo sul ruolo di numeri 12, mentre Franco ha messo insieme ottime prestazioni sia in campionato, sia in Libertadores, convincendo Sampaoli a portarlo con sé in Russia. Da tenere d'occhio. Quotazione: 2