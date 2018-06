Il Mondiale è ormai alle porte e dopo la lunga fase di avvicinamento, che abbiamo affrontato con analisi e approfondimenti dedicati ai vari gironi, è il momento di tirare le somme in ottica Fantamondiale 2018. Oggi, in particolare, vogliamo dare uno sguardo ai dieci giocatori che hanno caratteristiche e qualità per stare bene in ogni tipo di fantasquadra.

I criteri di valutazione sono diversi: dal valore indiscutibile al prezzo più conveniente, fino alla previsione di possibili exploit o alla possibile conquista di una maglia da titolare sul lungo termine. Prima di procedere con l'approfondimento, riepiloghiamo alcuni link utili di questa nostra guida giornaliera: alcuni suggerimenti sulle migliori piattaforme di gioco, i regolamenti più diffusi, nonché le principali liste e quotazioni.

Neuer (Germania)

Dopo un anno tribolato e condizionato da un infortunio che ha messo in dubbio la sua presenza al Mondiale, il portiere del Bayern Monaco non solo ha recuperato a tempo di record, ma si è preso a sorpresa anche la maglia da titolare ai danni di Ter Stegen. Una decisione a sorpresa di Loew, che ha colto in contropiede non solo il numero 1 del Barcellona, ma anche i “quotisti” che avevano attribuito a Neuer una valutazione da panchinaro. Affare d’oro anche per far quadrare i conti. Quotazione: 2

Neymar (Brasile)

È il giocatore più costoso del listone, insieme a Messi e Cristiano Ronaldo ma, rispetto ai due concorrenti nell’Olimpo degli dei del calcio, si è presentato in Russia tirato a lucido. Complici una Ligue 1 meno impegnativa, l’uscita anticipata dalla Champions e un infortunio che gli ha fatto saltare parte di stagione, l’ex Barcellona sembra già particolarmente in palla. Lo testimoniano i gol a grappoli delle amichevoli pre-Mondiale e l’ottima intesa con i compagni di squadra. Quotazione: 45

Meunier (Belgio)

Esterno di difesa con il vizio del gol, consacratosi alla corte del Paris Saint Germain. Elemento reso ancora più interessante dal modulo del Belgio nel quale dovrebbe essere impiegato sulla linea dei centrocampisti. Nell’ultima stagione in Ligue 1, quattro gol e cinque assist: un fatturato che giustifica la sua quotazione da top del reparto. Quotazione: 16

Goretzka (Germania)

Il gioiello dello Schalke 04 vestirà la maglia del Bayer Monaco dopo il Mondiale, ma prima si prepara a vivere una rassegna iridata da protagonista. Valutazione bassa per la compresenza del più navigato Khedira nel ruolo, ma la fragilità dello juventino potrebbe regalargli spazio in mediana e minuti importanti. Nell’ultima Bundesliga ha piazzato quattro gol e altrettanti assist: fatturato che lo rende d’interesse anche in chiave bonus. Quotazione: 11

James Rodriguez (Colombia)

Sette gol e undici assist in Bundesliga, otto e tredici contando anche la Champions League. Il talento consacratosi al Mondiale 2014, ha saputo riscattare con il Bayer Monaco (in prestito) le delusioni e la troppa panchina subita con il Real Madrid. Talento sopraffino, giocatore a tutto campo, con capacità d’inserimento e numeri dalla distanza. Ha dalla sua anche la collocazione nelle liste dei centrocampisti che lo rende un potenziale craque ancora più interessante. Quotazione: 24

Alli (Inghilterra)

Centrocampista di lotta e di governo, con capacità da incursore e senso del gol. Giovanissimo (classe ‘96), ha già maturato grande esperienza in campo internazionale e in Premier League. Nell’ultimo torneo con il Tottenham ha messo a segno 9 gol e distribuito 11 assist, a cui si aggiungono i 2 e 4 della Champions. Quotazione: 26

Douglas Costa (Brasile)

La valutazione è da discount, complice una maglia da titolare non assicurata, ma anche alla Juventus quest’anno ha dimostrato di poter fare la differenza (e che differenza!) uscendo dalla panchina, fino ad essere uno dei principali artefici del settimo scudetto di fila dei bianconeri. Potrebbe venir fuori alla distanza. Quotazione: 12

Dembele (Francia)

Da una freccia imprendibile all’altra. Ousmane Dembele, dopo una stagione in cui non ha trovato particolare spazio con il Barcellona complice qualche acciacco (17 presenze con 3 gol e 7 assist), non ha patito ruggini all’arrivo in nazionale. Se n’è accorta la difesa dell’Italia, letteralmente ammattita dietro le sue serpentine e al continuo movimento. L’attacco leggero e senza riferimenti dei transalpini, inoltre, potrebbe essere il suo trampolino di lancio. Quotazione: 15

Arias (Colombia)

Esterno di difesa di spinta e manovra, capace di attirare anche le attenzioni di mercato della Juventus. Di proprietà del Psv, ha stravinto l’Eredivisie e messo insieme tre gol e sei assist. Elemento da tenere d’occhio, specie in un contesto talentuoso come quello colombiano. Quotazione: 12

Lukaku R.(Belgio)

Ha chiuso la sua prima stagione con il Manchester United con un bottino di 27 reti (16 in Premier League) e 9 assist, ma le difficoltà del club hanno fatto quasi passare sotto silenzio il suo impatto sui Red Devils, dopo la lunga militanza all’Everton. Il Belgio deve trovare il modo per esaltare le sue doti di realizzatore. Quotazione: 27