A due settimane dall'inizio del Mondiale di Russia che vedrà dopo 60 anni la mancata partecipazione dell'Italia, i tifosi azzurri hanno solo una possibilità per consolarsi e attribuire un motivo d'interesse alla manifestazione: il fantacalcio. Spazio, dunque, al Fantamondiale 2018 e ai nostri aggiornamenti dedicati.

Cominciamo dalle basi, ovvero dal regolamento che, proprio per il carattere particolare della manifestazione, presenta alcune sostanziali variazioni e adeguamenti rispetto a quello che siamo soliti adottare per la nostra serie A. A cominciare dal mercato che in una competizione a eliminazione diretta è ancora più decisivo.

Le regole del fantamondiale

Come per il fantacalcio, anche per il fantamondiale occorre definire una piattaforma di riferimento (in un prossimo articolo passeremo in rassegna le migliori per il gioco online), quantomeno per liste e quotazioni. A seguire, si passa al budget e al numero di giocatori che dovranno comporre ogni rosa. Su questo punto, i parametri più diffusi riguardano i 250 fantamilioni per 25 giocatori. Altro passaggio chiave è l'individuazione di una testata per i voti (in genere integrati nelle piattaforme online) e per il resto si procede secondo le regole base classiche.

I ruoli

Vista l'evoluzione del gioco, un altro aspetto chiave da definire riguarda i ruoli che si intendono adottare. La prima scelta è: trequartista, sì o no? Nel primo caso, la Gazzetta dello Sport suggerisce di acquistarne almeno tre (e massimo cinque) in una lista di otto. In alternativa si procede secondo il modello classico. Va da sé che, in caso di adozione del trequartista, aumentano anche i moduli utilizzabili (4-2-3-1, 4-3-2-1, 4-4-1-1 e così via).

Il mercato

Come dicevamo in precedenza, in un torneo ad eliminazione diretta, il mercato è una componente chiave. Ancora più del solito. La regola aurea, in questo caso, consiste nel consentire 25 cambi (tutta la rosa) per l'intera manifestazione. Di conseguenza l'eliminazione di una squadra richiederà la sostituzione di tutti i suoi giocatori decurtando il monte-cambi a disposizione. Di conseguenza, un atteggiamento prudente suggerirà una discreta varietà nella scelta dei giocatori da più nazionali e un numero limitato di scommesse che dovranno riguardare, per forza di cose, anche le squadre da cui provengono.