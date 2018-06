Prosegue la marcia di avvicinamento ai Mondiali di Russia 2018 e anche il fantamondiale entra nel vivo (qui il regolamento). Dopo aver passato in rassegna le principali piattaforme dove giocare, è il momento di dare un'occhiata alle liste e alle principali quotazioni. Al solito, una delle testate di maggior riferimento per il nostro fantasy game è la Gazzetta dello Sport, il cui listone farà da base per l'asta di molte leghe private.

Scopriamo dunque i giocatori più costosi, ruolo per ruolo, con l'aggiunta dei trequartisti che la rosea ha confermato anche per questa tipologia di gioco dedicato al Mondiale. Per gli amanti del gioco tradizionale, ad ogni trequartista è associato un secondo ruolo, tra centrocampisti e attaccanti. È proprio qui che spiccano gli elementi più costosi: stiamo parlando di Messi e Neymar, entrambi trequartisti/attaccanti e Cristiano Ronaldo "solo" attaccante, per i quali sono necessari 45 fantamilioni, una cifra imponente considerando che per l'intera composizione di squadra il gioco della Gazza ne mette a disposizione 250.

Guardando gli altri ruoli, tra i portieri è il romanista Alisson a meritarsi la quotazione più elevata (19), in compagnia del francese del Chelsea, Courtois e dello spagnolo del Manchester United, De Gea. Tra i difensori la palma dei più costosi va ai madridisti Ramos (22) e Marcelo (21), con il colchoneros Godin (19) a seguirli da vicino. A metà campo il colpaccio è De Bruyne (30), ma anche il cervello del Tottenham, Eriksen (27), non scherza. Ancora un belga, Hazard (33), domina tra i trequartisti/centrocampisti; Kane (41) è il primo inseguitore di CR7 tra gli attaccanti. Di seguito il dettaglio dei più costosi, ruolo per ruolo.

Portieri

Alisson (Brasile) 19, Courtois (Francia) 19, De Gea (Spagna) 19, Lloris (Francia) 18, Ter Stegen (Germania) 18, Pickford (Inghilterra) 16, Rui Patricio (Portogallo) 15, Szczesny (Polonia) 14.

Difensori

Ramos (Spagna) 22, Marcelo (Brasile) 21, Godin (Uruguay) 19, Pique (Spagna) 18, Hummels (Germania) 18, Kompany (Belgio) 17, Meunier (Belgio) 16, Otamendi (Argentina) 16, Kimmich (Germania) 16, Boateng (Germania) 15, Carvajal (Spagna) 15, Marquinhos (Brasile) 15, Fazio (Argentina) 14, Kolarov (Serbia) 14, Koulibaly (Senegal) 14, Jordi Alba (Spagna) 13.

Centrocampisti

De Bruyne (Belgio) 30, Eriksen (Danimarca) 27, Alli (Inghilterra) 26, Kroos (Germania) 24, Modric (Croazia) 21, Pogba (Francia) 21, Iniesta (Spagna) 20, Milinkovic-Savic (Serbia) 20, Paulinho (Brasile) 19, Rakitic (Croazia) 19, Casemiro (Brasile) 18, Khedira (Germania) 18

Trequartisti

Secondo ruolo centrocampisti

Hazard (Belgio) 33, Isco (Spagna) 28, Di Maria (Argentina) 27, Silva (Spagna) 26, Rodriguez (Colombia) 24, Coutinho (Brasile) 24, Perisic (Croazia) 23, Asensio (Spagna) 22, Ozil (Germania) 22, Draxler (Germania) 18.

Secondo ruolo attaccante

Messi (Argentina) 45, Neymar (Brasile) 45, Salah (Egitto) 38, Mbappe (Francia) 31, Muller (Gemania) 30, Sterling (Inghilterra) 29, Mane (Senegal) 25, Dembele (Francia) 15.

Attaccanti

Ronaldo (Portogallo) 45, Kane (Inghilterra) 41, Lewandowski (Polonia) 39, Suarez (Uruguay) 37, Cavani (Uruguay) 36, Griezmann (Francia) 35, Aguero (Argentina) 30, Diego Costa (Spagna) 28, Jesus (Brasile) 27, Higuain (Argentina) 24