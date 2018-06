Dopo aver analizzato il regolamento del Fantamondiale 2018, è il momento di svolgere la nostra funzione di servizio segnalandovi le piattaforme di gioco dove è possibile partecipare a concorsi pubblici dedicati al Mondiale di Russia. L'assenza dell'Italia ha generato tanta incertezza e molti siti hanno preferito concentrarsi sulla prossima serie A. Altri, invece, hanno optato per una soluzione intermedia.

È il caso, per esempio, di Fantagazzetta che in extremis e dopo numerose richieste da parte degli utenti, pur non riuscendo a mettere a disposizione la consueta tecnologia per la creazione di leghe private, ha realizzato le liste con ruoli e quotazioni di tutti i partecipanti al Mondiale. Gli utenti, però, hanno a disposizione altre soluzioni, quanto meno per la partecipazione a concorsi pubblici.

Fantaclub: tornei pubblici e leghe private

La piattaforma più completa, al momento, è Fantaclub che al pari di quanto accade per la serie A, è stato il primo sito a farsi trovare pronto mettendo a disposizione dei giocatori sia la possibilità di partecipare a un torneo pubblico, sia l'infrastruttura per iscrivere la propria lega privata. Tante le opzioni di gioco, anche con l'opportunità di scendere nel dettaglio di bonus e malus.

Leghe tra amici anche su Fantasoccer

Due modalità di gioco anche su Fantasoccer, con la possibilità di creare la propria lega tra amici (scegliendo tra mercato in asta aperta, o a busta chiusa, o ad inserimento manuale), o in alternativa la partecipazione a tornei pubblici, generali o composti in maxi-leghe.

Solita formula per Gazzetta

La Gazzetta dello Sport ha lanciato ieri la solita formula consolidata che prevede la partecipazione (a pagamento) a una maxi lega pubblica attraverso l'acquisto di una card in edicola, o mediante l'acquisizione di crediti online. Per la modalità di gioco, la caratteristica principale è rappresentata dalla conferma del "quinto" ruolo di trequartista. Leghe private “free”, invece, con le regole base.

Torneo fantasy pubblico anche per Sky

Situazione analoga per Sky, che ha tirato su una lega pubblica, in collaborazione con un partner-sponsor, dedicata agli abbonati. L'aspetto peculiare è costituito dalla previsione di premi per ogni giornata/fase (in tutto sette) e per il vincitore della classifica generale.