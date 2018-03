E' un momento cruciale per il Napoli, e non solo per la lotta Scudetto con la Juventus. In queste settimane, Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli dovranno infatti studiare le prossime mosse di mercato per costruire la squadra del futuro: quella che, secondo i piani della dirigenza partenopea, dovrebbe essere allenata ancora da Maurizio Sarri. In attesa di schiarite dal fronte rinnovo, il tecnico partenopeo parteciperà dunque alla selezione di quei giocatori che potrebbero garantire un futuro luminoso a questo club. Oltre ai "titolarissimi" già in rosa, per i quali Sarri ha imposto l'intoccabilità, il club sta ora pensando ad alcuni nomi in grado di rinforzare adeguatamente la squadra e regalare all'allenatore una rosa composta da almeno quindici calciatori di assoluta qualità.

I movimenti per la difesa

La partenza di Pepe Reina, obbliga il Napoli a cominciare la ricerca proprio dai pali. Tra i nomi cerchiati in rosso per il ruolo di portiere, spicca quello di Mattia Perin: in pole position per prendere il posto dello spagnolo. Dietro al numero uno del Genoa, ci sono Leno, Mignolet, Cragno e Meret. davanti al nuovo portiere, la squadra andrà rinforzata sugli esterni. Alla dirigenza campana piacciono infatti Alejandro Grimaldo del Benfica, Sime Vrsaljko dell'Atletico Madrid, Jeremy Toljan del Borussia Dortmund e Matteo Darmian: ancora una volta accostato al Napoli di De Laurentiis.

I rinforzi per centrocampo e attacco

Grandi movimenti verranno poi fatti anche in mezzo al campo e in attacco. Per la mediana, se è vero che i vari Allan, Jorginho, Zielinski ed Hamsik danno ampie garanzie, è altrettanto vero che Sarri vuol allargare ulteriormente il parco centrocampisti con inserimenti di qualità. Lucas Torreira e Denis Praet sono nomi che già gravitano in orbita Napoli, ma attenzione anche ai più offensivi Klassen e Kovacic: giocatori che trovano poco spazio nei loro club, ma che potrebbero far comodo al tecnico campano. Per l'attacco, invece, oltre ad Amin Younes (ammesso che poi arrivi veramente), il sogno del club è quello di mettere le mani su Federico Chiesa o Simone Verdi: due campioni apprezzati da Sarri e dai tifosi.

Le probabili cessioni

Per quanto riguarda il fronte cessioni, infine, molto dipenderà dal rinnovo di Maurizio Sarri che la società discuterà a breve. Con il tecnico ancora al suo posto, l'unico giocatore a rischio dell'attuale formazione titolare potrebbe essere Jorginho: soprattutto se De Laurentiis riuscirà a mettere le mani su Torreira. Oltre a Pepe Reina e agli altri due portieri Rafael e Sepe (anche loro fortemente intenzionati a lasciare), anche Maggio, Tonelli, Rog e Ounas potrebbero dire addio alla piazza partenopea e liberare il posto in rosa