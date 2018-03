Chi sarà il prossimo portiere del Napoli? Pepe Reina è già un ex: a Milano (sponda rossonera), oltre a sottoporsi alle visite mediche e a firmare il contratto, ha già fatto un sopralluogo su dove trovar casa. Nessun dubbio sul fatto che darà il massimo per lasciare la città da vincitore ma adesso in cima all'agenda delle priorità per la prossima stagione c'è la casella dell'estremo difensore da riempire. I nomi segnati in rosso sul taccuino sono essenzialmente due: a meno di cambi di rotta, Mattia Perin del Genoa e Bernd Leno del Bayer Leverkunsen sono le candidature al momento più forti. L'italiano (che si lasciare preferire anzitutto perché non avrebbe difficoltà d'ambientamento) e il tedesco (che ha dalla sua una migliore capacità di palleggio): la rosa per adesso è ristretta a loro due.

Perché il numero del Grifone si lascia preferire. Mattia Perin ha 25 anni, è nel giro della Nazionale e s'è ripreso bene nonostante infortuni e operazioni al crociato: sembra il profilo ideale per trovare quella qualità proiettata verso il futuro, anche per questioni di tipo economico. Al Genoa è legato da un contratto fino al 2019 e una valutazione di mercato che – secondo Transfermarkt – si aggira sui 15 milioni di euro. Giorgio Perinetti, ds del Grifone, ha spiegato a Radio Kiss Kiss quali sono i termini della situazione. "Con il Napoli abbiamo ottimi rapporti, non so cosa succederà. Noi vorremmo tenerlo perché incarna l’anima del Genoa, però capisco che un giocatore abbia la voglia di misurarsi in competizioni come la Champions League. Un giorno il Napoli scoprirà le sue carte e vedremo cosa sarà opportuno fare".

in foto: Leno ha una percentuale di passaggi riusciti maggiore (fonte whoscored.com)

Dalla Bundesliga alla Serie A, a quale costo? Bernd Leno, 26 anni, è tra i pali del Bayer Leverkusen e nel giro della Nazionale alle spalle di Neuer e ter Stegen. Non è la prima volta che il Napoli segue le sue tracce, accadde anche nell'estate scorsa quando Pepe Reina sembrava destinato a lasciare gli azzurri. L’accordo annuale col numero uno spagnolo fece cadere tutti i contatti, la pista però è riaperta in questi giorni. Quanto costa? La richiesta della società tedesca il club tedesco è di 28 milioni di euro mentre il Napoli è disposto a versarne 18. Nel confronto con Perin (come registrato da whoscored.com) pur avendo un rating inferiore ha un dato interessante: rispetto al numero uno del Genoa ha una percentuale di passaggi riusciti del 67.2%, +12.5 a fronte del 59.7 del rossoblù. Una caratteristica che lo rende ideale per il tipo di gioco del Napoli.