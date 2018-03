A Napoli lo amano alla follia. Nel suo paese, invece, Marek Hamsik è visto come un'istituzione e per avere conferma di questo basta guardare l'albo d'oro relativo al miglior calciatore slovacco. Ebbene, nelle ultime nove edizioni, il giocatore del Napoli ha stracciato la concorrenza e vinto a mani basse il premio in ben sei occasioni. Una bacheca, quella di Marekiaro, che da oggi dovrà però far posto anche al premio per l'edizione 2017: assegnato al capitano del Napoli proprio nelle scorse ore.

Il dominio del centrocampista partenopeo, ha così finito per cancellare ciò che di buono aveva invece fatto nello scorso anno Milan Skriniar con le maglie di Sampdoria e Inter. Il difensore, votato un anno fa come miglior calciatore slovacco Under 21, e infatti arrivato secondo alle spalle di Hamsik, conquistando comunque un grande applauso dalla pubblico che ha seguito la cerimonia di premiazione.

Le parole di Marekiaro

A margine dell'evento, Marek Hamsik ha parlato ai giornalisti presenti e spiegato l'entità del suo infortunio: "Nella partita contro l’Inter ho sentito dolore al muscolo della coscia destra – ha riferito al portale Pravda.sk – Ora torno a Napoli e aspetto i miei esami. Voglio rientrare il prima possibile per poter aiutare la squadra nel difficile finale della stagione. Scudetto? Sarebbe una grande gloria per Napoli".

"Ora non c’è motivo di farsi prendere dal panico, sarebbe la cosa peggiore – ha concluso il giocatore di Sarri – Fortunatamente, abbiamo ancora la sfida diretta contro la Juve. Ci sono nove gare rimanenti alla fine della campionato, molte cose possono cambiare. Sono da undici anni a Napoli. Nel calcio di oggi, è una cosa straordinaria tenere un giocatore di calcio in un club cosi a lungo possibile. Nel frattempo, molti giocatori sono stati sostituiti. La fascia da capitano è anche un’espressione di fedeltà al club, ai suoi colori".