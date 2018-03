Nell'ultima sessione di calciomercato si è reso protagonista di uno dei più clamorosi dietrofront delle ultime stagioni. Quando sembrava ormai tutto fatto tra il Napoli e il Bologna per il trasferimento a gennaio di Simone Verdi alla corte di Sarri, è arrivato il no del ragazzo, intenzionato a completare "il percorso di crescita" con il club rossoblu. Percorso che, a quanto pare, è già finito visto che il classe 1992 è tornato sui suoi passi ed è pronto a dire sì al Napoli a giugno, questa volta senza colpi di scena.

Verdi-Napoli, storia di un tormentone di mercato

Non sono bastate a gennaio le telefonate di Sarri e Giuntoli, e il pressing del presidente De Laurentiis. Quando il Napoli pensava di avere in pugno Simone Verdi è arrivato il no del ragazzo giustificato poi con queste dichiarazioni: "Il mio non è stato un no al Napoli, non volevo lasciare il Bologna a gennaio. Avrei preferito rimanere qui per non lasciare un progetto di crescita fino a giugno. Sono lusingato dell’offerta, ci ho pensato, ma sono tornato sulla mia decisione. A Napoli mi hanno fatto sentire la loro vicinanza e il loro calore, sono lusingato". Ecco allora che tra la delusione e l'incredulità del popolo azzurro, Verdi ha continuato la sua avventura al Bologna.

Cosa è cambiato per Verdi e perché il calciatore è pronto a dire sì ora al Napoli

Nonostante il finale di stagione sia ancora lontano, adesso le cose sono cambiate per Verdi. Quest'ultimo che dopo il no al Napoli è stato anche costretto ai box da un infortunio muscolare, giocando 5 partite (con il Napoli rimase in campo solo 5′) e trovando solo una rete contro la Lazio, considera il suo percorso di crescita già completo. Ecco allora che, come evidenziato dal Corriere dello Sport, a giugno Verdi si legherà al Napoli, pronto per un vero e proprio salto di qualità, con buona pace per Inter e Roma che in passato hanno provato a sondare il terreno per il duttile esterno.

Le cifre dell'operazione di mercato per Verdi e cosa cambierà da gennaio a giugno

Le indiscrezioni confermano che la trattativa si chiuderà sulle stesse cifre di quella allestita a gennaio, con il Napoli che dovrebbe versare nelle casse del Genoa una cifra di circa 22 milioni di euro più eventuali bonus. E chissà che a convincere definitivamente Verdi non sia arrivato un ritocco della proposta d'ingaggio da parte degli azzurri: inizialmente si è parlato di un possibile stipendio da 1.8 milioni, ovvero il triplo di quanto incassa attualmente. Potrebbe essere stato proposto un aumento per spingere il giocatore alla firma.

in foto: I dati di Verdi (foto Whoscored.com)

Come giocherà Verdi nel Napoli

Verdi potrebbe rivelarsi una pedina molto utile per Sarri. La sua collocazione naturale da ala destra gli permetterebbe di alternarsi a Callejon, vero e proprio stacanovista della squadra partenopea. Alla luce della sua duttilità però il calciatore del Bologna potrebbe giocare anche a sinistra al posto di Insigne oppure in tutti i ruoli di un ipotetico tridente alle spalle del terminale offensivo azzurro. Tecnico, veloce, dotato di un gran tiro e molto abile negli inserimenti, Verdi ha tutte le carte in regola per fare bene nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri.