E' arrivata l'ufficialità. Nicklas Bendtner non potrà disputare i prossimi Mondiali. Il centravanti non è stato inserito nella lista dei 23 giocatori convocati dal commissario tecnico della Danimarca Hareide per la competizione iridata che si disputerà in Russia. Ci saranno invece a rappresentare la Serie A, due calciatori, ovvero l'udinese Stryger Larsen e l'atalantino Cornelius che proveranno a ritagliarsi uno spazio importante nella rappresentativa nordeuropea.

Bendtner infortunato, salta i Mondiali

Che sfortuna per Nicklas Bendtner. Il classe 1988 sognava di partecipare ai prossimi Mondiali e invece sarà costretto ad osservare i suoi compagni dalla tv. Il motivo? Un infortunio rimediato proprio all'ultima giornata di campionato con il suo Rosenborg contro il Brann. Un problema muscolare che si è rivelato più grave del solito per l'ex "meteora" della Juventus, che nonostante la petizione dei tifosi danesi (hanno chiesto addirittura di rimandare il Mondiale), dovranno arrendersi e abituarsi all'idea di non vedere in campo il centravanti, settimo miglior marcatore di sempre con la sua nazionale.

Danimarca mondiale, ci sono due giocatori della Serie A

Chi ci sarà invece sono due calciatori che conosciamo bene alla luce della loro militanza sui campi della Serie A. Il primo è l'esterno dell'Udinese Stryger Larsen, e il secondo è il poderoso centravanti dell'Atalanta Cornelius. Entrambi hanno convinto nell'ultima annata il ct Hareide che potrebbe dunque puntare su di lui in terra di Russia. Quest'ultimo potrebbe trovare spazio proprio come alternativa a Bendtner.

La lista dei convocati della Danimarca per i Mondiali 2018

Portieri : Kasper Schmeichel (Leicester City), Frederik Rönnow (Brondby), Jonas Lössl (Huddersfield)

: Kasper Schmeichel (Leicester City), Frederik Rönnow (Brondby), Jonas Lössl (Huddersfield) Difensori : Simon Kjaer (Siviglia), Mathias Jorgensen (Huddersfield), Andreas Christensen (Chelsea), Jens Stryger Larsen (Udinese), Jannik Vestergaard (Borussia Moenchengladbach), Henrik Dalsgaard (Brentford), Jonas Knudsen (Ipswich Town)

: Simon Kjaer (Siviglia), Mathias Jorgensen (Huddersfield), Andreas Christensen (Chelsea), Jens Stryger Larsen (Udinese), Jannik Vestergaard (Borussia Moenchengladbach), Henrik Dalsgaard (Brentford), Jonas Knudsen (Ipswich Town) Centrocampisti : Christian Eriksen (Tottenham), Thomas Delaney (Werder Brema), William Kvist (FC Copenhagen), Lasse Schöne (Ajax), Lukas Lerager (Bordeaux), Michael Krohn-Dehli (Deportivo La Coruña)

: Christian Eriksen (Tottenham), Thomas Delaney (Werder Brema), William Kvist (FC Copenhagen), Lasse Schöne (Ajax), Lukas Lerager (Bordeaux), Michael Krohn-Dehli (Deportivo La Coruña) Attaccanti: Nicolai Jogensen (Feyenoord), Andreas Cornelius (Atalanta), Pione Sisto (Celta Vigo), Viktor Fischer (FC Copenhagen), Yussuf Poulsen (RB Lipsia), Martin Braithwaite (Bordeaux), Kasper Dolberg (Ajax).

Danimarca, girone Mondiale e esordio

La Danimarca è stata inserita nel Gruppo C. La squadra biancorossa ha tutte le carte in regola per giocarsi la qualificazione al turno successivo. Oltre alla Francia, che sembra una corazzata, la compagine danese se la vedrà contro Australia e Perù, due avversarie comunque alla portata. La Danimarca farà il suo esordio in Russia, il 16 giugno contro il Perù. Un confronto già decisivo.