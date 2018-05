Dopo Mohamed Salah, uscito in lacrime dallo stadio di Kiev in occasione della finale di Champions League, il Mondiale russo rischia di perdere un altro protagonista: Nicklas Bendtner. Il trentenne attaccante del Rosenborg, potrebbe infatti non partire per la Russia con la nazionale danese a causa di un infortunio rimediato nell’ultima sfida di campionato norvegese giocata contro il Brann.

Proprio come l'egiziano, anche l'ex centravanti della Juventus è uscito dal campo in lacrime. L'infortunio, che è parso subito serio, ha ovviamente messo in allarme tutto lo staff medico della Danimarca, che nelle prossime ore dovrà valutare il problema muscolare del giocatore e riferire al commissario tecnico Age Hareide. Per la nazionale danese c'è dunque il rischio di non poter contare sull'esperto attaccante per l'imminente Coppa del Mondo.

La petizione dei tifosi

Convocato dal commissario tecnico norvegese per giocare le partite del gruppo C (con Francia, Australia e Perù), Nicklas Bendtner dovrà ora star fuori ancora qualche giorno prima del responso medico decisivo. Passato come una meteora nel nostro campionato, prima di tornare a Londra e indossare nuovamente la maglia dell'Arsenal, Bendtner sta dunque tenendo con il fiato sospeso tutti i danesi.

Settimo miglior marcatore di sempre della nazionale danese, e per questo difficilmente sostituibile dal ct Hareide, il "Lord" (come viene chiamato dai suoi tifosi) continua ad essere uno dei calciatori danesi più seguiti e amati. Basti pensare al suo grande seguito di follower sui social: preoccupati di non poter assistere all'eventuali trovate folcloristiche del trentenne di Copenaghen, e promotori di una petizione che ha chiesto alla Fifa di rimandare il Mondiale fino a quando Bendtner non sarà completamente guarito.