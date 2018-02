Trofei europei, internazionali e non solo tra i titoli vinti da diversi grandi fenomeni del nostro calcio che non smettono mai di sorprenderci. Campioni assoluti di uno sport che però, oltre alla loro classe e al loro modo di giocare, li ha visti fortunati di avere al loro fianco donne stupende e sexy che allietano ogni loro giornata. Da Leo Messi a Pique passando per altri 3 grandi protagonisti del passato e del presente che appartengo alla Serie A, sono alcuni dei calciatori che ad oggi vedono le proprie mogli o compagne nei primi 5 posti delle wags più seguite su Instagram.

Una classifica che si aggiorna settimana dopo settimana e che attira a sé milioni di utenti e tifosi curiosi di andare a spulciare le pagine di queste splendide donne che non perdono un secondo per postare foto hot in spiaggia, al mare o in piscina, alternate a video caldissimi in palestra. E allora non perdiamo altro tempo, andiamo a vedere chi sono in questa speciale classifica delle wags d’Europa, le più seguite sul principale social network dedicato alla fotografia. Non mancano le sorprese.

Shakira e quel primato irraggiungibile per le altre.

Non perde posizioni la più bella wags sudamericana. Già, perchè la passione che sprigiona Shakira e il suo modo sexy di cantare e muoversi, da anni ormai, ha fatto breccia nel cuore di milioni di tifosi e fan che non perdono tempo per andare a vedere la pagina social della caliente colombiana. Un fuoco della passione che si è accesso anche nel cuore di Gerard Pique, difensore del Barcellona che da quando ha incrociato lo sguardo della bella Shakira in quel mondiale sudafricano 2010 poi vinto dalle stesse ‘Furie Rosse’, ha poi finito per sposarla.

Ma il successo incredibile di Shakira è avvenuto anche nel mondo dei social network. Già, perchè su Instagram i seguaci della bellissima moglie di Pique, ad oggi, sono arrivati a 45,4 milioni. Un numero incredibile che sale vertiginosamente ogni girono di più con tifosi e fan allietati dagli scatti pazzeschi pubblicati con continuità dalla sexy colombiana. Un primato che detiene davvero da tantissimo tempo.

Il Barcellona fiero della sua Antonella.

Ma il Barcellona non smette di riservare sorprese. Già, perchè oltre ai successi in campo che ormai anche per questa stagione la stanno vedendo protagonista in Liga con una più che probabile vittoria finale del campionato spagnolo, i catalani hanno occupato le prime due posizioni anche in questa speciale classifica che vede al secondo posto la straordinaria Antonella Roccuzzo. Per coloro i quali fossero disinformati, trattasi della moglie di Leo Messi, l’asso argentino dei blaugrana. I due si sono sposati l’estate scorsa in un matrimonio sfarzoso e ricco di invitati in cui non sono mancate le polemiche.

Offuscata dal numero #10 del Barcellona? Neanche per sogno. Questo secondo posto infatti conferma ulteriormente che la splendida Antonella, argentina ma di chiare origini italiane, fa la sua strada in modo totalmente indipendente dalla ‘Pulce’, soprattutto dal punto di vista dei social, dove ha già raggiunto i 5,8 milioni di followers su Instragram. Foto in bikini, scatti favolosi e quella carnagione scura da paura, fa evidentemente impazzire tifosi e utenti che ogni giorno spulciano la sua pagina.

L’Italia si difende con Melissa Satta.

Le soddisfazioni però non sono riservate soltanto alle wags del campionato spagnolo. Già, perchè nelle successive 3 posizioni, sarà protagonista soltanto la nostra Serie A. Sul gradino più basso del podio, nonostante oggi il suo compagno, Kevin Prince Boateng, giochi in Germania all’Eintracht Francoforte, troviamo la bellissima e italianissima Melissa Satta. L’ex velina di ‘Strisca la Notizia’ ha soprattutto dalla sua parte il folto pubblico italiano che non smette di inondare di like e condivisioni le numerose foto pubblicate dalla splendida Melissa, sempre più protagonista anche in tv con la partecipazione al programma ‘Tiki Taka’.

Una musa da paura che ha raggiunto oggi i 3 milioni di seguaci sul popolare social network che conferma ulteriormente il grande apprezzamento del pubblico nei suoi confronti. Già nella precedente esperienza in Spagna al Las Palmas dello stesso Boateng, il pubblico della Liga e la stampa spagnola, non facevano altro che apprezzare ed esaltare le curve da paura della bellissima Melissa, icona pura della bellezza mediterranea.

Federica Nargi: che spettacolo!

Quel bancone di ‘Strisca la Notizia’ ha fatto grandi tantissime soubrette italiane nel corso degli ultimi anni e così come la stessa Melissa Satta, ad occupare la quarta posizione di questa speciale classifica, troviamo un’altra bellissima del noto tg satirico. Lei è Federica Nergi, per qualcuno la perfezione fatta donna. Già, perchè le foto e i video che ogni giorno inondano la sua pagina Instagram mostrano spesso il suo corpo perfetto al fianco del compagno Alessandro Matri che da poco ha rinnovato il suo contratto con il Sassuolo.

La figlia Sofia li ha uniti ulteriormente e per certi versi dopo la gravidanza la Nargi è diventata anche più bella (se ancora ce ne fosse bisogno). In Italia, ma anche all’estero, la bellezza della splendida Federica viene esaltata di continuo. Un successo che sul social network gli ha permesso di raggiungere i 2,7 milioni di seguaci.

Il lato B di Wanda fa impazzire i tifosi.

Un terzetto finale che dicevamo è tutto di marca Serie A. Una chiusura col botto se vogliamo quella che contraddistingue questa classifica. A chiudere, al quinto posto, la graduatoria delle wags più seguite su Instagram, troviamo infatti Wanda Nara. Lei, la splendida bionda argentina, protagonista del triangolo amoroso che l’ha vista lasciare il suo ex marito Maxi Lopez (oggi attaccante dell’Udinese) per scappare tra le braccia dell’amico giovane della coppia Mauro Icardi, bomber dell’Inter, non smette mai di regalare colpi di scena.

Prima i selfie in bagno in cui evidenziava il suo lato B scottato dal sole, poi gli scatti in terrazza in bikini, le foto hot in compagnia di ‘Maurito’ e le presunte voci di una possibile rottura tra i due, di recente però smentite dalla coppia, che l’hanno resa negli anni la più amata e desiderata dai tifosi. Oggi conta ben 2,9 milioni di followers pazzi della sexy e formosa Wanda, autentica wags di punta del nostro campionato italiano.