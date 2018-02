Ciro e, chissà, un giorno farà il calciatore, sarà più forte di papà e indosserà anche la maglia azzurra. Ma voi lo immaginate ‘Ciro Messi' che veste la numero 10 e trascina i partenopei come fece Diego Armando Maradona? Da impazzire, da giocarsi i numeri al banco lotto. Da sogno che non ha bisogno d'interpretazioni, solo di essere vissuto a occhi aperti. Ciro è il nome molto diffuso nella tradizione napoletana e Lionel Messi lo ha scelto per il terzo figlio in arrivo. Sua moglie, Antonella Roccuzzo, è incinta al settimo mese: manca poco al lieto evento che allargherà la famiglia del campione argentino e blaugrana. Dopo Thiago (5 anni) e Mateo (2 anni) ci sarà il terzo fratellino che completerà il tridente sudamericano per la gioia di mamma e di papà. Entrambi hanno svelato il dettaglio attraverso una story su Instagram, condividendolo con la schiera di followers che segue le vicende (anche private) della stella del Barcellona.

Perché la Pulce ha scelto proprio il nome Ciro? Non c'entrano Ciro Di Marzio, il killer spietato della serie Gomorra interpretato da Marco D'Amore, e nemmeno Dries ‘Ciro' Mertens (col belga entrato talmente in simbiosi con l'ambiente partenopeo da essere ribattezzato così dai tifosi). Secondo indiscrezioni rilanciate dai media argentini la preferenze per il nome Ciro è legata a Horacio Demián Pertusi, cantante della storica band argentina Attaque 77 (oggi con il gruppo Jauría ndr) e meglio conosciuto in patria come ‘Ciro'. Da cosa deriva l'alias? Serve scavare un po' nel passato dell'artista, risalendo fino ai tempi della scuola e della carriera di studente poco avvezzo alla storia, eccezion fatta per le vicende di a Ciro di Persia. E proprio da lì sembra derivare il suo soprannome.

Horacio Demián Pertusi, alias Ciro, è un appassionato di calcio e soprattutto tifoso di Messi, un'icona del calcio argentino assieme a Maradona. Quando incontrò in cinque volte Pallone d'oro del Barcellona disse "con Lionel stiamo assistendo al passaggio di una cometa di Halley", mentre all'ex Pibe de oro dedicò la canzone ‘El Francotirador'.