Alaves, Espanyol, Getafe ed Eibar: la strada del Barcellona, nelle prossime settimane, pare in discesa. Il primo vero grande ostacolo, Messi e compagni lo troveranno a metà febbraio quando ripartirà l'avventura in Champions League. Alla vigilia del match con l'Alaves, è stato proprio l'argentino a parlare dell'impegno europeo e dell'obiettivo della finale di Kiev.

"Manca ancora molto alla finale, e tra le favorite metto senz'altro il Manchester City – ha spiegato la "Pulce", in un'intervista a "World Soccer" – La formazione di Guardiola è una delle squadre più forti in circolazione, come anche il Psg. Non escludo nemmeno il Real Madrid, sia per qualita' che per esperienza per quanto finora non abbia raggiunto i risultati attesi. E poi c'e' il Bayern, altra grande squadra che se la giochera' fino alla fine".

L'amicizia con Cristiano Ronaldo.

Tra le squadre temibili segnalate da Messi, c'è anche il Psg dell'ex compagno Neymar: "La sua partenza ha portato ad un cambio nel nostro modo di giocare – ha continuato – Abbiamo perso molto del nostro potenziale offensivo ma siamo migliorati in difesa. Ad oggi siamo poi messi benissimo in mezzo al campo, abbiamo più equilibrio e questo ci permette di essere più forti difensivamente".

Dopo aver elogiato Samuel Umtiti ("Si allena come gioca, non si risparmia e anche fuori dal campo e' una splendida persona"), Leo Messi ha parlato del momento dei rivali del Real Madrid: "E' una crisi passeggera e non è la prima volta che vediamo una situazione del genere cosi – ha concluso il capitano del Barcellona e della Seleccion – Se diventerò amico di Cristiano Ronaldo? Non so, l'amicizia si costruisce passando del tempo insieme e noi ci vediamo solo in occasione delle premiazioni, sono le uniche occasioni per parlare. Va tutto bene fra di noi ma le nostre vite non si incrociano molto"