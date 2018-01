Il 31 gennaio è il giorno in cui si celebra San Ciro, medico e martire. Questo nome è stato anche dato simpaticamente a Mertens, che sin da quando è arrivato al Napoli ha avuto come secondo nome Ciro, che poi è diventato il suo nomignolo e successivamente quasi il suo vero nome. Oggi è anche la sua festa. Mertens, che è un ragazzo gioviale e allegro, sorridente si è fatto fotografare dallo storico magazziniere del Napoli Tommaso Starace, che sul suo profilo Twitter ha postato una foto del belga mentre felice mantiene dei meravigliosi di limoni di Sorrento che gli sono stati gentilmente regalati da alcuni tifosi per l’onomastico.

I gol pesanti di Mertens con Atalanta e Bologna.

Si respira un clima molto allegro nello spogliatoio del Napoli, che culla il sogno scudetto e che sin dall’inizio del campionato è nelle prime posizioni. Mertens è quello più sorridente perché dopo la sosta si è sbloccato, è tornato a segnare ed ha chiuso un digiuno lunghissimo in campionato, durato quasi tre mesi (anche se nel mezzo ha fatto gol sia in Coppa Italia sia in Champions League).

Quinto nella classifica cannonieri.

Quello realizzato all’Atalanta, oltre a essere stato decisivo, ha dato fiducia al belga che dopo aver battuto Berisha ha fatto capire di essersi scrollato di dosso il digiuno. Poi Mertens si è ripetuto contro il Bologna, la sua vittima preferita. Il numero 14 di Sarri sull’1-1 ha trasformato un rigore, poi con un tiro fantastico non ha lasciato scampo a Mirante e ha segnato forse il più bel gol del suo campionato, e uno dei più pregevoli in assoluto. Con 13 reti segnate è al quinto posto nella classifica dei cannonieri (dietro a Immobile, Icardi, Quagliarella e Dybala). Lo scorso anno ne realizzò 28 di gol e per un soffio fu battuto da Dzeko, che sul filo conquistò il titolo di capocannoniere.