Il 2017 è stato l’anno della svolta per diversi calciatori. Un anno in cui hanno potuto mostrare finalmente il proprio valore nel grande calcio europeo a suon di gol e prestazioni spettacolari. Sono stati però 12 mesi contrassegnati anche da diversi cambiamenti, episodi e avvicendamenti che hanno cambiato nettamente la propria vita privata. Da Dybala, passando per tanti altri, è stata un’annata molto chiacchierata dal punto di vista del gossip calcistico che ha visto diverse wags o presunte tali, avvicinarsi ad alcun i top player o allenatori della nostra Serie A, per poi sparire dopo poco tempo.

Altre invece si sono fatte conoscere nel 2017 come nuove compagne e quindi wags acquisite del nostro campionato italiano. Fra flirt, ritorni di fiamma, amori nati per caso e incontri casuali, andiamo a vedere quali sono state le 5 bellissime che hanno caratterizzato questo 2017 per diversi motivi. Da segnalare in questo anno anche una clamorosa gaffe social.

Ginevra e Dybala: una storia tormentata ma finita.

Ricorderete tutti perfettamente il tanto chiacchierato legame sentimentale rotto la scorsa estate fra Paulo Dybala e Antonella Cavalieri, sua compagna da sempre. Bene, nello stesso periodo, durante le vacanze, prima del ritiro con la Juventus, si parlava tanto di un presunto flirt della ‘Joya’ con una ragazza italiana. Precisamente una Pr di Milano, tale Ginevra Francesca Sozzi che avrebbe conosciuto l’attaccante argentino a Formentera anche se in una recente intervista ha detto che conosceva il calciatore già da tre anni.

“Ci ha provato subito con me, ma all'inizio non ci sono stata. Poi, due anni fa, quando la Juve ha vinto lo scudetto, lui ha organizzato una festa privata. La sua fidanzata Antonella era in Argentina. Ha insistito perché io lo accompagnassi a quella festa. Così abbiamo prenotato una stanza in un hotel e quella notte l'abbiamo trascorsa insieme”.

Tra le rivelazioni di Ginevra Sozzi, c'è anche il motivo della fine della relazione tra i due: “Non è stato solo un flirt estivo”, ha rivelato Ginevra. “Ma poteva essere una storia seria. Peccato che i suoi procuratori mi abbiano fatto la guerra finché non mi hanno allontanato”. Oggi Dybala è tornato con la Cavalieri.

Giulia Provvedi ha stregato Gollini.

Ed è stato il 2017 delle coppie a sorpresa anche per quanto riguarda i calciatori delle cosiddette ‘squadre provinciali’. Già, perchè nell’Atalanta spettacolo di Gasperini, non c’è stata soltanto la conquista dell’accesso in Europa League e la continuità di prestazioni anche quest’anno in Serie A, ma è nato anche un nuovo amore. La gemella bionda del duo "Le Donatella" ha infatti, tempo fa, ufficializzato con la foto di un bacio su Instagram la sua nuova relazione.

Mentre la sorella Silvia è fidanzata ancora con Fabrizio Corona, Giulia esce con Pierluigi Gollini, il secondo portiere di 22 anni dell'Atalanta. I due sembrano affiatati su Instagram. Sia sul profilo condiviso da ‘Le Donatelle’ che su quello dello stesso Gollini infatti, compaiono foto di questa nuova wags della nostra Serie A, entrata di diritto nella classifica delle nuove coppie del 2017.

Fanny e Lemina: l’amore inaspettato.

Ed ha fatto sicuramente rumore il nuovo amore di Fanny Neguesha. La prosperosa modella belga, ex fidanzata storica di Mario Balotelli, ha infatti deciso tempo fa di lasciare per sempre ‘Super Mario’ dopo un periodo in cui si parlava anche di un possibile matrimonio in vista fra i due, lanciandosi fra le braccia dell’ex Juventus Mario Lemina.

Il centrocampista del Southampton e la bella Fanny hanno ufficializzato su Instagram il loro legame con un post in contemporanea con cuoricino, chiave e lucchetto e la loro foto insieme, proprio nella sera in cui Balo veniva eliminato dalla Champions contro il Napoli la scorsa estate nei preliminari. Su Instagram le loro foto su un continuo di effusioni e foto sempre più hot della splendida modella.

Inzaghi fa guai sui social.

Particolare, se vogliamo divertente. Questo 2017 ci ha riservato tante risate per un episodio che sicuramente tutti ricorderanno. I social network spesso possono essere utili anche per trovare un nuovo amore, spulciare notizie su qualche persona o anche, addirittura, cercare di flirtare con una persona ed accorgersi solo successivamente che non si trattava di un profilo ufficiale. E’ stato il caso di Pippo Inzaghi, attuale allenatore del Venezia che ha cercato, in modo a dir poco strano, di approcciare un contatto con la bella Rosa Perrotta.

Per i meno informati, la bella ragazza campana, è stata una delle troniste del noto programma di Canale 5 targato Maria De Filippi “Uomini e Donne”. La risposta del gestore di quel profilo (non originale) ad un esplicito complimento di Inzaghi alla Perrotta, ha scatenato le risate e il divertimento dei tanti utenti che hanno potuto vedere il messaggio di Inzaghi prontamente postato e pubblico a tutti. Certo, il nostro campionato italiano ha perso davvero una potenziale wags molto interessante.

La rottura del rapporto fra Dzemaili ed Erjona.

A caratterizzare fortemente questo 2017 di amori, litigi e relazioni finite, c’ha pensato, proprio al rush finale, la fine della storia d’amore fra Dzemaili e l’ormai ex top wags d’Europa Erjona Sulejmani. La coppia infatti ha deciso di rompere la loro lunga relazione con la modella che adesso è anche una delle protagoniste principali del programma ‘Le Capitane’ condotto da Michela Persico, compagna di Rugani.

La fine del loro amore ha messo fine anche a noi di poter sperare di vedere ancora la bella Erjona sulle tribune degli stadi. Certo, il calcio ha perso una wags di tutto rispetto, ma fra avvocati, dichiarazioni piccate e frasi al veleno, non ci saremmo mai aspettati che dietro al rapporto fra la prosperosa ex lady Dzemaili e il calciatore che ha militato per diversi anni in Serie A, ci sarebbe stato un tumulto del genere.