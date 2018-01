Il mercato di gennaio non è solo un'opportunità per tanti club in cerca di profili in grado di puntellare o sistemare la rosa a disposizione ma anche un momento nel quale effettuare un primo, importante bilancio sugli acquisti estivi. Dopo alcuni mesi della nuova stagione, infatti, l'idea complessiva sul proprio, sui propri investimenti, in un senso o nell'altro, appare ormai chiara col cosiddetto periodo di ambientamento già in archivio.

E così, oltre alle semplici statistiche che mettono in evidenza i gol fatti, gli assist piuttosto che i voti medi rimediati, a formare il giudizio globale del calciatore ci pensa anche, come una sorta di codice, di diagramma del rendimento, l’evoluzione di mercato che, coerentemente con le performance del prospetto in questione, restituisce l’esatta dimensione, la nitida fotografia dell’attuale momento ma anche l’efficacia di questo innesto.

In questo contesto, dunque, vediamo quali sono stati i flop estivi che hanno subito il maggior deprezzamento della propria quotazione di mercato anche in base ai danari spesi per prelevarli da altre compagini.

in foto: l'evoluzione del valore di mercato di André Silva (Transfermarkt.it)

André Silva 38 milioni di euro spesi…male.

Fra quelli che maggiormente hanno sofferto il passaggio ad una nuova realtà della nostra Serie A troviamo André Silva del Milan. Il calciatore lusitano, infatti, al momento, non sembra aver tratto molto vantaggio dalla nuova destinazione subendo, in campo e per valore di mercato, un brusco stop nella sua crescita professionale. Un brusco stop facilmente riassumibile con il suo attuale score fatto sì di ben 8 reti in Europa League (fra preliminari e girone) ma anche di 0 gol in campionato, 9 panchine totali e appena 1.345′ di gioco sui 2.790′ a disposizione con, peraltro, una media voto di 5.6 per match. Un rendimento non proprio all'altezza delle aspettative, dei sogni di società e tifosi ma anche di quanto investito in estate con i 38 milioni di euro spesi che si sono, in appena 5 mesi, quasi dimezzati col valore del ragazzo sceso, pericolosamente, a quota 25 milioni di euro facendo segnare un calo di ben 13 sonanti milioni.

Andrea Conti, la pressione e la sfortuna lo portano a -10.

La notizia del giorno o, almeno, dell’ultimo periodo, sponda Milan, è quella relativa ai miglioramenti, ai progressi fatti dal terzino Conti in vista del suo imminente rientro dopo il grave infortunio ai legamenti del ginocchio sinistro dello scorso settembre. Un infortunio che sembra finalmente alle spalle con il suo ritorno previsto per fine mese ma che, nel suo caso, gli è costato tanto non solo per il fatto stesso di non poter scendere in campo e dare quindi un contributo utile ai suoi, ma anche per il netto abbassamento del valore del suo cartellino. E sì perché da quello sofrtunato episodio la sua quota di mercato ha subito una netta discesa con i 25 milioni di euro di luglio che si sono deprezzati fino agli attuali 15.

in foto: i trasferimenti in carriera di Conti (Transfermarkt.it)

Eppure, se per André Silva non sembrano intravedersi margini di miglioramenti immediati, per l’ex esterno dell’Atalanta, il campo, la continuità ed i prossimi mesi potranno ricreare, anzi, riaggiornare e rinforzare il suo ‘market price’.

Dalbert, cade in disgrazia: Nagatomo e Santon lo superano nelle gerarchie.

Accolto all’Inter come terzo acquisto più pagato della sessione estiva nonché come l’esterno basso di sinistra che avrebbe risolto i problemi nerazzurri in quella particolare zona del campo, Dalbert è scivolato, dopo poche settimane, indietro nelle gerarchie dell’ex tecnico giallorosso Spalletti. E infatti, dopo appena 3 partenze da titolare nell’undici meneghino (244’) nelle prime 6 di campionato, il brasiliano è finito in panchina con, davanti a lui, dapprima Nagatomo e poi Santon a strappargli la titolarità. Una titolarità ipotizzata in estate e che sarebbe dovuta essere tale anche per via dalla somma spesa dall’Inter per prelevare il nativo di Barra Mansa dal Nizza, ovvero: 20 milioni di euro.

in foto: l'attuale rendimento stagionale di Dalbert (Transfermarkt.it)

Una cifra che ora appare spropositata, enorme, sproporzionata al livello di gioco espresso dal ragazzo ma anche alla consistenza fisica di un prospetto che, pochi mesi prima, invece, stava dominando in lungo ed in largo in Ligue 1. Il verdetto del campo però, non sempre corrispondente alle ambizioni delle dirigenze, al momento, non è benevolo col brasiliano condannato a flop di mercato oltre che ad una discesa non proprio attesa del suo attuale valore di mercato con i 12 milioni di euro che segnano una differenza, fra costo dell’acquisto e prezzo corrente, di 8 milioni di euro.

in foto: l'evoluzione del valore di mercato di Bonucci, chiara flessione nell'ultimo periodo (Transfermarkt.it)

Bonucci leader sfortunato: dagli slogan al calo, un valore di mercato in discesa.

Dalla frase, poi hashtag, tormentone e mantra, ‘passiamo alle cose formali’ alle delusioni autunnali fino all’esonero di Montella e all’arrivo di Gattuso, di acqua sotto i ponti sembra esserne passata tanta. E sì perché il sontuoso, milionario progetto di rinascita e ricostruzione voluto dalla nuova proprietà cinese, come nelle peggiori delle metamorfosi, si è trasformato in una sorta di incubo con, nei panni, forse, del protagonista principale Leonardo Bonucci. Proprio lui che, restando agli slogan di successo ‘avrebbe spostato gli equilibri’, investito di troppe responsabilità con la fascia di capitano ma anche col titolo di acquisto più costoso della Serie A ha vissuto momenti difficili colmi di prestazioni a dir poco rivedibili, fischi, polemiche social e ancora fischi.

E così i suoi errori, le sue mancanze individuali, in virtù dei 42 milioni investiti dal ‘Diavolo’, sono stati evidenziati più di tutti gli altri con una analisi, a tratti, fin troppo dettagliata dei suoi sbagli sia pure nella cornice di un club in netta difficoltà. Una difficoltà ben rappresentata dal periodo dell’ex Juventus che, in poco più di 5 mesi, ha perso, in termini di valore di mercato, qualcosa come 7 milioni di euro con un valore presente di ‘soli' 35 milioni di euro.

Karsdorp a -5, l’olandese soccombe contro il destino.

Infine, per chiudere questa shortlist di talenti costretti a fare i conti con la realtà, una non eccezionale realtà, troviamo l’olandese Karsdorp. Atteso a Roma come terzino titolare (Bruno Peres permettendo) in grado di far ritornare più avanti il rientrante Florenzi, il ragazzo è stato costretto ad inchinarsi al fato che, dopo la sua presentazione ufficiale ed i primi attimi in giallorosso, gli ha compromesso la sua prima stagione italiana. Dapprima, infatti, l’ex Feyenoord si è dovuto sottoporre a intervento chirurgico in artroscopia per una lesione del menisco esterno del ginocchio destro e poi, il 25 ottobre, nel giorno stesso del suo match d'esordio contro il Crotone, ad una nuova operazione per la rottura, nel corso della sfida, del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Un infortunio pesante, tremendo che lo terrà fuori dal terreno di gioco almeno fino a primavera inoltrata e che lo ha anche penalizzato in termini di mercato con i suoi 14 milioni di euro più 5 di bonus vanificati da questi incidenti di percorso con una quotazione di 5 milioni in meno, ovvero: da 9 milioni. Un affare rimandato al prossimo anno, da valutare a recupero ottenuto ma che, attualmente, lo assegna a questo tutt’altro che invidiabile club, quello di chi ha vissuto un inizio di annata monstre.