Antonio Donnarumma sarà di nuovo tra i pali del Milan, questa volta in campionato. A giudicare dalle condizioni fisiche del fratello, Gianluigi (lavoro personalizzato di fisioterapia per guarire dalla contrattura alla coscia sinistra), e di Marco Storari (fermatosi nell'immediata vigilia del derby, ne avrà ancora per una settimana) Gattuso si affiderà ancora a lui per la sfida contro la Fiorentina. La buona stella lo ha aiutato contro l'Inter (autorete annullata col Var per la posizione irregolare di Ranocchia) e gli offre l'opportunità di spazzare del tutto la fama di raccomandato che si porta dietro da quando nell'estate scorsa è giunto in rossonero a margine del rinnovo del contratto del fratello minore 19enne (la differenza è di 8 anni).

Fiducia a Cutrone, ancora bocciato André Silva.

Non è l'unica novità ‘forzata' per i rossoneri che andranno in campo sabato alle 12.30: Gattuso recupera Romagnoli in difesa e Suso in attacco ma deve fare a meno di Abate (al suo posto giocherà Calabria) e anche di Kalinic (contusione alla caviglia riportata durante il match di Tim Cup). Cutrone, decisivo contro i nerazzurri (sua la rete arriva nei supplementari che ha regalato la semifinale), va verso la conferma in attacco dal primo minuto con André Silva – sempre più oggetto misterioso – destinato a partire ancora dalla panchina.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan.

Quanto alla Fiorentina, meno problemi di formazione per Stefano Pioli: il tecnico confermerà il modulo 3-5-2 visto nelle ultime settimane. Rispetto all'incontro di martedì sera contro la Lazio rientrano Sportiello e soprattutto Thereau, che riprenderà il suo posto in attacco al fianco di Simeone.